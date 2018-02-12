كتبت ـ رنا سالم:

فيما نفى مصدر تربوي مسؤول لـ”السياسة” اتخاذ قرار وزاري بتقديم موعد اختبارات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني قبل شهر رمضان المبارك حتى الآن ، اكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة عدم وجود اي توجه لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل مشيرا الى انه لم يصدر اي قرار بهذا الخصوص .

واضاف الحويلة في تصريح للصحافيين خلال رعايته وحضوره صباح امس المهرجان الوطني الرابع للحرف الكويتية القديمة والذي اقامته روضة الرسالة ثنائية اللغة تحت شعار ” اصالة اجدادنا بايادي احفادنا ” ان قطاع التعليم الخاص سيعمل خلال الاسابيع القادمة على تطبيق التراسل الالكتروني وبشكل كامل.

واشار الى ان تعيين المعلمين سيكون الكترونيا كما سنعمل على انشاء قانون للتعليم الخاص يتضمن ضوابط لجميع النظم واللوائح التي تنظم العمل داخل القطاع .

وحول المهرجان ذكر د.الحويلة ان المهرجان له عمق كبير في قلوبنا ويغرس القيم والاخلاق التي توارثناها من اجدادنا مشيرا الى انه يدل على اصالة الشعب الكويتي من خلال النظر الى الماضي الجميل ونقله الى الحاضر والمستقبل .

واضاف ان المهرجان يضم العديد من الانشطة التراثية المتنوعة التي كانت تصب في الماضي في لقمة العيش لاجدادنا معربا عن بالغ شكره وتقديره لادارة روضة الرسالة على تنظيمها لهذا المهرجان الوطني المميز.

من جانبها قالت مدير مدرسة الرسالة ثنائية اللغة سمية المطوع ان المهرجان يهدف الى تعريف اطفالنا وتدريبهم على اهم الحرف التي عمل بها اجدادهم وعددها نحو 30 حرفة مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على اهمية الحرف والصناعات التقليدية في التراث الكويتي القديم وتتويج الجهود التي قام بها ممارسو هذه الحرف من اجل صونها واحيائها وتعليمها للاجيال القادمة .

من جهتها اشارت مديرة روضة الرسالة ايمان عبدالعزيز الى انه تم اعداد الطلبة اعدادا جيدا لهذه الفعالية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمتحف الوطني وكذلك بعض الاماكن التراثية في الكويت لافتة الى تدريب الاطفا على كل مهنة وكيفية استخدام ادواتها وترديد بعض العبارات الخاصة بتلك الحرفة