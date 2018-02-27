دعا النائب د.محمد الحويلة جميع الوزراء والجهات الحكومة الى الانتهاء من توفير المرافق الخدمية في مدينة صباح الاحمد من جمعيات ومطافئ ومستشفى ومراكز صحية وجامعة ومعاهد وأسواق وبنوك وجهات حكومية خدمية بأسرع وقت والانتهاء من البنية التحتية للمدينة بشكل كامل على أن تكون متطورة لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتيسير الحصول على ما يستحقونه من خدمات.

وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس ان مدينة صباح الاحمد تعد من أكبر المدن الحديثة من حيث المساحة وتعداد السكان، وتحمل اسم سمو أمير البلاد لكن ينقصها العديد من الخدمات، لافتا ان المرافق الحالية لا تعمل بكامل طاقتها وأهمها الخدمات الصحية فالمدينة بحاجة إلى جهود من كل مؤسسات وجهات الدولة المختلفة، لتأمين احتياجاتها الأساسية على نحو عاجل، وبما يحقق الاستقرار والأمان للأهالي وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمة في مناطق إقامتهم.

وأشار الى ان مستوصف المدينة يعاني من قلة الطاقم الطبي والهيئة التمريضية به وذلك لعدم رغبة البعض العمل بالمدينة لبعد المسافة وعدم وجود بدلات لهم، كما يعاني المستوصف من عدم افتتاح جميع العيادات التخصصية ويجب ان يتم تجهيز المستوصف ليصبح مركز رعاية أولية متكاملة لخدمة المواطنين وللتخفيف من معاناتهم بالذهاب لمستشفى العدان لبعده عن المدينة، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات والمستلزمات الطبية الحديثة وتسهيل الاجراءات للحصول عليها، وكذلك تزويده بجميع الادوية المخصصة للمستشفيات وايضًا بإسعاف ثابت لنقل المرضى على مدار الساعة لخلق نوعاً من الرعاية المتكاملة لسكان المدينة، فتح أكثر من عيادة أسنان وتوفير الهيئة التمريضية (أطباء وممرضين) اللازمة لها، العمل على صرف بدلات للأطباء اسوة بمنطقة الوفرة لتشجيعهم على العمل بمستوصف المدينة.

كما دعا الى تشجير محيط المدينة لمنع “السافي” والاتربة والالتزام بتشجير الطرقات الرئيسية داخل المدينة للحد من الغبار والسافي الذي يغلق الطرقات بشكل مستمر وسرعة انجاز طريق الوفرة الذي يعد الشريان الأساسي للمدينة وربط طريق الوفرة بطريق الدائري السابع وازالة المعوقات التي تواجه المشروع لما له من أهمية للمناطق الجنوبية وسكان مدينة صباح الاحمد والتوسع العمراني في المنطقة.

وشدد على سرعة تحرك الجهات المعنية وزاره الأشغال والهيئة العامة للبيئة لمعالجة الوضع البيئي السيئ بالمدينة وعمل مسح بيئي واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الملوثات والأخطار والقضاء على الحشرات نهائيا لحماية أهالي المدينة.

واكد انه سيظل في تواصل مع جميع الوزراء والجهات المعنية للإنتهاء من كل احتياجات المدينة، ومتابعة الملف الخاص بالمحور الخدمي، والعمل على متابعة كل المشاكل والمعوقات التي تواجه أهالي المدينة، حتى يتم الانتهاء وبشكل كامل من البنية التحتية للمدينة، وتنفيذ جميع الخدمات والمرافق العامة فيها.