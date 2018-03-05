100 لوحة فنية تحاكي مواضيع ابداعية اكتسبها الطالب من خلال برامج تليفزيون الكويت

كتبت – رنا سالم:

كشف وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة عن افتتاح ثلاث مدارس خاصة جديدة مع بدء العام الدراسي المقبل مشيرا في الوقت ذاته الى ان قرار إيقاف زيادة الرسوم للعام المقبل جاء بغرض إعادة النظر في تقييم الرسوم ووضع معايير جديدة لها بما يناسب مستوى كل مدرسة فضلا عن تصنيفها بما يخدم العملية التعليمية ويميز كل من يعمل بالارتقاء في العملية التعليمية .

وقال الحويلة في تصريح الى الصحافيين عقب افتتاحه المعرض الفني السنوي بعنوان «مشاهد من تلفزيون الكويت»: ان قطاع التعليم الخاص يهدف الى اعادة صياغة العلاقة بين المدارس يصب في خدمة العملية التعليمية و خلق علاقة ايجابية بين المدارس اضافة الى تقديم التعليم المتميز لخدمة بلدنا الكويت .

وحول تطورات مدرسة الأمل بعد اجتماعه بأولياء الأمور للبت في شكوى تقدموا بها حول الاختبارات سابقا ، أوضح الحويلة أنه عقد اجتماعا بالتنسيق مع التوجيه الفني وتم عرض المناهج وأساليب التقويم وتم الإتفاق على وضع اسئلة الاختبارات بما يتناسب مع قدرات واحتياجات الإعاقة البصرية.

وبسؤاله عن توجه القطاع في دعم الموهوبين في هذه المعارض، قال الحويلة: إن وزارة التربية تحرص على دعم المواهب الفنية وتحتضن هذه المواهب للارتقاء في هذا العمل ونحن نحترم قدرات ومهارات الطلبة من خلال ايجاد بيئة حاضنة لها واتاحة الفرصة ليكون هناك مجال للإبداع والابتكار والحقيقة ربط الماضي بالحاضر من خلال إعادة اذهان الطلبة والمعلمين إلى ماضينا الجميل من خلال المسلسلات والاعمال الفنية الراقية.

وبالعودة الى المعرض أعرب الحويلة عن سعادته بحضور المعرض ورؤية المشاهد الجميلة عززت القيم الوطنية، وكانت من الاعمال الفنية والمسلسلات نحن كشعب كويتي أو مقيمين بهذا الوقت كانوا يعتزون بهذه القيم التي تطرح من خلالها حيث تعزز الولاء والانتماء لهذه الارض الطيبة وكان له دور فاعل في نشر القيم الإيجابية مؤكدا حرص القطاع على خلق نوع من التنافسية بين الطلبة في مدارس التعليم الخاص والتربية الخاصة بالإضافة إلى دعم الموهوبين وتعزيز القيم الوطنية.

وفي سياق متصل قالت الموجه العام للتربية الفنية حصه المطوع أن المعرض احتوى على أكثر من 100 لوحة فنية تحاكي مواضيع إبداعية اكتسبها الطالب من خلال مشاهدة برامج تلفزيون الكويت إذ يتطرق هذا المعرض لمسيرة تلفزيون الكويت وبرامجه الخاصة بالصغار والكبار ورواده ونجومه وطرق عرض أفكاره الابداعية كما يعد الأول من نوعه على مستوى وزارة التربية بمسيرتها الرائدة من حيث الفكر والمضمون .

وأضافت المطوع أنه تم ربط اللوحات بالمشاهد التلفزيونية عن طريق استخدام تقنية برنامج الواقع المعزز التعليمي الذي يربط بكل سهولة اللوحة الفنية مع المشهد التلفزيوني الحقيقي وذلك بمشاركة مدارس التعليم الخاص النموذجية والأهلية والعربية ومدارس التربية الخاصة بالمراحل الثلاث ابتدائي ومتوسط وثانوي حيث عبروا بأناملهم باستخدام الخامات المتنوعة والأدوات الحديثة مع إضافة الروح الابتكارية التي تخدم العمل الفني.