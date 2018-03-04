كتب – رائد يوسف:

أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الحويلة انه تم الانتهاء من التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفلبينية وتداعيات ما اثاره الرئيس الفلبيني وسيناقش في جلسة الغد (الثلاثاء)، وتكريساً لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الانسان، تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب، واتى تقرير اللجنة متكاملا متضمناً التوصيات لاسيما آلية استقدام العاملة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وقال الحويلة في تصريح الى الصحافيين: الجميع مسؤول عن سمعة الكويت في مجال حقوق الانسان وسنرفع تقرير اللحنة لاطلاع المجلس على هذه القضية، لا سيما آلية توفير عمالة مدربة تتوافق مع سوق العمل والكل مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية وخصوصا الفلبينية من اجل الحفاظ على سمعة الكويت.

واضاف: يجب ضبط اسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة لكل النظم واللوائح للعمل الاهلي والقوانين في هذا الشان والعمل على تطويرها، مؤكدا ان مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على عاتق جميع وزارات الدولة.

واوصت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها بالعمل على تنظيم الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الكويت وحكومات الدول الاخرى المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية، مشدد على رفضها القاطع لكل اساءة او مساس بسمعة الكويت.

وذكرت اللجنة في مسودة تقريرها نهائي عن التحقيق في مشكلة العمالة الفلبينية بدولة الكويت والذي حصلت “السياسة” على نسخة منه، انه بناء على ادعاءات يتعرض الالية الفلبينية لمعاملة تتسم بالخروج على قواعد اسس المعاملة وحقوق الانسان، اضافة الى التهديد في اكثر من مناسبة بوقف ارسال العمالة الفلبينية الى الكويت، بل والسعي الى اعادتهم الى بلادهم، رأت اللجنة في بيان صحيح وضع الجاليات العاملة على ارضها منذ عدة عقود، لم تتعرض خلالها الى مثل هذه الهجمة ان الكويت يعمل بها اكثر من 135 جنسية بينهم الجالية الفلبينية ينعم الجميع فيها بالحياة الكريمة والاقامة المستقرة.

وقالت: خفي على الجانب الفلبيني ان الكويت ثابت موقفها ودعمها لحقوق الانسان دون تفرقة او تمييز تقيدا بقيمها وعلاقاتها بالدول الاخرى، مدعومة بانضمامها ومشاركتها في الكثير من الاتفاقيات والمعاهد والمواثيق الدولية وبالتطبيق الصحيح لها، وتقيد اجهزتها بضوابط شروط استقدام العمالة حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع سفارات الكويت بسيرلانكا وبنغلاديش وغيرهما لبحث سبل توفير عمال للبلاد، الامر الذي سيؤدي الى فتح باب المنافسة في استقدام العمالة، ما يساهم ايجابيا في حل المشكلة ويضمن عدم استغلال البعض للظروف التي ادت اليها.

واشارت الى ان مشكلة وقف ارسال العمالة الفلبينية بناء على تصريحات المسؤولين استغلت من قبل بعض مكاتب الاستقدام، حتى تراوحت تكاليف ونفقات الاستقدام ما يتجاوز 1500 دينار بل وصلت الى 2000 دينار، وهي تكاليف مبالغ فيها اذا قورنت باستقدام ابناء الجاليات الاخرى.

واضافت: ان الاجراءات التي بادرت الوزارة باتخاذها بدءا من شجب واستنكار التصريحات المشار اليها، الى استدعاء السفير الفلبيني الى مقر الوزارة وتسليمه كتاب شجب واستنكار، مع بيان اثر مثل هذه التصريحات على العلاقات الوية التي تربط بين البلدين منذ عدة عقود، والرفض التام لمثل هذه الممارسات وما صاحبها من تهديد بسحب العمالة الفلبينية من البلاد وحظر ارسالها في اي وقت، وما تبع ذلك من مقابلة السفير الكويتي بمانيلا للرئيس الفلبيني واخباره برفض الكويت لها وما صاحبها من اجراءات جميعها تؤكد على الموقف الثابت للكويت سواء في سياستها في حفظ حقوق الانسان وكرامته، مشفوعة بالحفاظ على سيادتها ومكانتها على المستوى الدولي والاقليمي.

واوضحت ان تكاليف رفع استقدام العمالة ومعالجتها سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وستكون هناك اجراءات جادة لمعالجة الزيادة غير المبررة التي شهدها سوق استقدام العمالة اخيرا وان كانت التكاليف العمالية تشير الى ان شركة (الدرة) وبعض المكاتب تسعى الى تقليص التكلفة وهي الآن تتراوح بين 240 دينارا للعمالة الهندية و500 دينار للعمالة الفلبينية.

وخلصت اللجنة الى ان المشكلة تكمن في طريقة جلب العمالة من الخارج عن طريق مكاتب الخدم وعلاقتهم بمكاتب توفير العمالة المطلوب استقدامها من المكاتب والجهات الرسمية والخاصة بالدول المستقدم منها العمالة، وما يحصل عليه كل منهما من عمولات واجور توفير خدمات، والتي يضاف اليها الاجر الشهري للعامل ومصروفات الفحوصات الطبية، واصدار التأشيرات وتذاكر السفر فضلا عن المصروفات التي تجري في الكويت من اقامات وضمان صحي وغيره من التكاليف، وكذلك مغالا بعض المكاتب في المصروفات والتكاليف المشار اليها.

ورأت ان كل ما ورد بالتصريحات الصادرة من الجانب الفلبيني يجب الوقوف امامها وتعرف اسبابها ودواعيها وتوقيت اصدارها من جانب المسؤولين وتضخيم بعض الحوادث الفردية وتصويرها على نحو غير حقيقي يسيء الى اسم الكويت ومكانتها مع انها رائدة للعمل الانساني قيما وعقيدة وتقاليد تأصلت بين ابنائها، ان الحوادث او الحالات الفردية بين الجالية الفلبينية تنحصر فيها ولا تمتد الى اكثر من 135 جنسية مختلفة تعمل في الكويت يتجاوز عددهم المليونين، كما ان الجالية الفلبينية (262 ألفا) عدد الشكاوى المقدمة منهم تنحصر في حالات الهروب من الخادمات او طلب الحصول على الرواتب المتأخرة، وجميعها تم حلها من خلال الجهات والقضاء المختص.

وذكرت ان الحالات السبع التي يتمسك بها المسؤولون بالفلبين تم تزويدهم بمستنداتها ونتائج الفحوص التشريحية من الطب الشرعي وتبين انها خمس حالات انتحار وحالة قتل حدثت من مواطن قتل مواطنته الفلبينية ضمن المنتحرين بعد ارتكاب جريمة القتل وحالتي اختناق بغاز الفحم المشتعل بخطأ من المتوفين، واخرها جريمة قتل ارتكبها وافدان وهربا خارج البلاد وجار ملاحقتهما لمحاكمتهما وفق الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

واضافت ان وزارة الخارجية بادرت باتخاذ كل الاجراءات السياسية من خلال القنوات الديبلوماسية وشجبت التصريحات غير المقبولة وغير المبررة من الجانب الفلبيني، كما استدعت السفير الفلبيني بالبلاد اكثر من مرة كما تقابل السفير الكويتي بمانيلا مع الرئيس الفلبيني، موضحا حقيقة الوقائع التي اثارت الخلاف وجرى خلال المقابلة طلب الجانب الفلبيني عقد مذكرة تفاهم لبيان جوانب حقوق الجالية مع دعوة الرئيس الفلبيني لزيارة دولة الكويت عملا على الحفاظ على الروابط والعلاقات الديبلوماسية بين الدولتين.

ورأت اللجنة انه وعلى ضوء ما صدر عن الجهات الرسمية بالفلبين من تصريحات وتبعها من اجراءات اتخذت من قبل وزارة الخارجية، وعلى ضوء التداعيات التي تناولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ما سمي سوء المعاملة الانسانية للعمالة الفلبينية بالبلاد.

وازاء ما تبين للجنة خلال اجتماعها الذي ناقشت في كل ابعاد التصريحات غير المبررة وغير الصحيحة حول اوضاع العمالة الفلبينية والتي تمثل جزءا من اكثرمن «135» جنسية تعيش على ارض الكويت منذ عقود في امن وسلام وحفظ لحقوق الانسان وكرامته. تؤكد اللجنة ان الكويت منارة لحقوق الانسان التي تقوم على احترام كل ما ورد بالمواثيق الدولية، كما ان موقفها على الساحات الدولية والاقليمية يشهد لها في سياستها وتأكيدا للحفاظ على حقوق الانسان وكرامته واكدت المنظمات الدولية هذه الحقيقة باعلانها سمو قائد للعمل الانساني، وان الكويت مركز للمساعدات الانسانية التي تمد يدها الى معظم دول العالم ووقفت الى جانبها في حالات الكوارث وغيرها فضلا عما جاء بخطاب سموه امام السلطة التشريعية والمواطنين والوافدين ما يعد نبراسا على توافر الحق القانوني والمعاملة الانسانية لكل منهم على ارض البلاد وان الكويت دولة قانون يسودها الحق والعدل ايمانا بالعقيدة منهاجا ثابتا واضحا مكفولا لكل من يعمل على ارضها وفق اصولها وضوابطه وتضع الكويت حقوق الانسان ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية وترسيخ المساواة بين الجميع.

وبيت ان الكويت قامت بالتوقيع والانضمام الى اكثر من «26» اتفاقية دولية ومواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية تناولت في مجملها العهد الدولي والخاص بالحقوق المدنية والسياسة ومناهضة التعذيب وهروب العاملين او العقوبة القاسية او اللاانسانية فضلا عن الميثاق العربي لحقوق الانسان وجميعها يتجلى فيها الحماية الانسانية التي يقوم عليها النظام الكويتي.

واوضحت ان الجالية الفلبينية التي تعمل في مختلف مجالات العمل تتجاوز «265 الف» نسمة يعيشون على ارضها منذ عشرات السنين يتمتعون بكل حقوقهم واكدت رفضها الكامل للتصريحات التي تصطدم مع الواقع وتؤثر سلبا على العلاقات الطيبة التي تربط الكويت بالفلبين منذ عشرات السنين وان ما تناوله الرئيس الفلبيني في تصريحاته لا يمثل الواقع الا ان هذه التصريحات التي تمثل استفزازا غير مقبول للكويت واساءة التي سمعتها في المحافل الدولية على غير الحقيقة او الواقع.

واضافت ان مثل هذه التصريحات التي يخرج بها بعض المسؤولين من الجانب الفلبيني تسيء الى العلاقات الودية والراسخة بين الدولتين والتي يجب ان تكون محورا للتقارب والاحترام المتبادل الذي يجب ان يحظى بالتفاهم المشترك، كما ان جميع الوقائع التي استندت اليها السلطات الفلبينية تمت معالجتها في اطار القانون وزودت بها السفارة الفلبينية مشفوعة بالتقارير الطبية والصفة التشريعية ذات الصلة وجميعها تركزت في انتحار او قتل لاحدى مواطناته وانتحاره والاخرى بسبب الاختناق بغاز الفحم في غرفة مغلقة وهذه جميعها لا تمثل ظاهرة، بل حوادث فردية بنسبة اقل من 0?1 ? من اعداد الجالية الفلبينية في الكويت.

واوضحت اللجنة في العمل على تنظيم اتفاقيات بين الكويت والدول الاخرى التي توافق على استقدام عمالتها للخدمة المنزلية وتفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات الكويتية بالخارج للتنسيق مع الجهات المختصة بها للدول ذات الصلة لتسهيل الاجراءات.

واصدار الموافقات وتأشيرات السفر والفحوص الطبية وتسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة منها قيام الجهات ذات الصلة باستقدام العمالة بفتح اسواق استقدام جديدة من دول اخرى بما يفتح باب المنافسة في التكاليف والمحددة لاستقدام العمالة المنزلية مما يخفض تكاليفها، ومتابعة اعمال مكاتب وشركات استقدام العمالة واتخاذ الاجراءات الفورية ضد كل مخالف للقانون او يتوقف عن سداد مستحقات العمال او تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.

كما اوصت اتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة على قيام المواطنين بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون تدخل وسطاء ومكاتب او شركات مع وضع الضوابط التي تحقق سلامة الاجراء المتخذ مما سيكون له اثر ايجابي في دقة الاختيار الحر لنوع العمالة مع تخفيض النفقات وفتح باب المنافسة بين الشركات والمكاتب مما يقلص العمولات.

واكدت اللجنة رفضها القاطع لكل اساءة او مساس باسم الكويت او سمعتها او مكانتها الثابتة والراسخة في المجالين الاقليمي والدولي واتخاذ الاجراءات الفورية من خلال القنوات الرسمية لمواجهته والتصدي لاي محاولات النيل منها او المساس بمكانتها، وعبرت عن اسفها لصدور مثل هذه التصريحات من السلطات العليا بالفلبين والتي جاءت مصحوبة بزخم من الاعلام ينال من مكانة الكويت بادعاءات غير مقبولة وغير مبررة ومن شأن هذه التصريحات المصحوبة التهديد بمنع سفر العمالة الفلبينية الى البلاد وقيد عودتهم بتوقيع مذكرة تفاهم بما يسمى ضمان حقوق الجالية من شأنه ان يوجد مساحة عريضة للتناقضات السياسية بين الكويت والفلبين وهذه بدورها تؤثر سلبا على نهج التقارب والتعاون الذي تستهدفه الكويت في علاقاتها مع الدول الاخرى، معتبره ان هذه التصريحات استفزاز غير مقبول وتمثل تعارضا مع المبادئ التي يجب ان تسود العلاقات بين الدولتين.