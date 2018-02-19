الخارجية الإيرانية: حركة “النجباء” العراقية أربكت واشنطن

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن واشنطن لا تطيق حركات مقاومة إسلامية كالنجباء العراقية التي تحارب داعش في العراق وسورية، لذلك فرضت عليها عقوبات.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن قاسمي القول إن “طرح قرار فرض عقوبات على حركة النجباء المقاومة الإسلامية العراقية خطوة ترمي إلى إلغاء التيارات الرئيسية في مشهد تطورات المنطقة، فظهور الحركات مربك لسياسة أميركا العلنية والسرية القائمة على تقوية داعش وخلق أمة إقليمية”.

وأضاف “من البديهي أن لا تطيق واشنطن وجود تيارات إسلامية كالمقاومة الإسلامية النجباء، وأن تسعى لتفكيكها بجميع الوسائل الممكنة، ومنها العقوبات أو الضغوط العسكرية والمالية”.