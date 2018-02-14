مسار الديون مختلف تماماً عما تم الاتفاق عليه في مؤتمر إعادة الإعمار

سنظل دائماً أوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك

كل الشكر للدول التي شاركت بفعالية إدراكا منها لجسامة التحديات

الجعفري: نثمن مبادرة الأمير والمؤتمر أثبت أن العراق ليس وحده

30 مليار دولار ليست مبلغاً قليلاً ولا نحدد مستقبل علاقاتنا على أساس من منحنا

غوتيرس: المؤتمر نجح.. ونقدر كرم الكويت وما عرف عن الأمير من حكمة واهتمام بالعمل الإنساني

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن ناتج الزخم الواسع من شراكات استثمارية وتنموية في ختام اعمال مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ٣٠ مليار دولار، مبيناً ان هذه قيمة تعهدات وتبرعات ٧٦ دولة ومنظمة اقليمية ودولية و٥١ من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية اقليمية ودولية و١٠٧ منظمات محلية واقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و١٨٥٠ جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص شاركت في المؤتمر.

وتقدم الخالد بالشكر وعميق الامتنان لجميع الدول والمنظمات الدولية التي لبت الدعوة وشاركت بفاعلية ومسؤولية في أعمال المؤتمر تجسيدا لايمانها بمبادئها النبيلة ووفاء لقيمها وتطلعاتها الخيرة في اطار من الادراك التام لجسامة الاحداث والتحديات التي نواجهها جميعا.

واوضح الخالد خلال مؤتمر صحافي مساء أمس ان المداخلات الغنية والاسهامات القيمة لجميع الدول والحكومات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي قطاع الاستثمار والصناديق التنموية في كافة اجتماعات وبرامج ومحاور وورش عمل المؤتمر قد عكست وبشكل واضح وجلي التزام المجتمع الدولي بضمان ترسيخ مستقبل آمن ومستتب للعراق.

وأضاف: بتجمعنا وتماسكنا وشراكتنا هذه أثبتنا مجددا ايماننا العميق بأسس ومباديء الامن والسلام طريقا نحو البناء والنماء وان معاول الهدم وأدوات الدمار والارهاب لن تنتصر يوما على ارادة العيش والحياة ولا على مسيرة التنمية والاعمار مؤكدا سنظل دائما اوفياء لقناعاتنا الراسخة بالمحبة والتعاون والعيش المشترك.

وقال الخالد ردا على سؤال حول ارتياحه بمبالغ التعهدات في المؤتمر: نحن في غاية الارتياح من مشاركة واهتمام المجتمع الدولي لاستقرار العراق وإعادة إعماره، لافتا أن العراق بلد غني يحتاج وقوف أشقائه وأصدقائه، مشيرا إلى أن الاقتصاد العراقي سينمو وسينهض في اقرب وقت ممكن.

وعن السقف الزمني لهذه التعهدات قال الخالد ستجرى عدد من المشاورات من الامم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد آلية للمتابعة لحث الدول للوفاء بالتزاماتها.

وردا على سؤال عن حجم تعهد الكويت بملياري دولار واذا ما كان هذا المبلغ متعلق بالديون المستحقة على العراق قال الخالد: مسار الديون مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه في مؤتمر إعادة الإعمار مشيرا إلى أن الكويت تنطلق من ما أعلنه سمو الأمير مليار دولار قروض ومليار آخر استثمار وهذا ما سنلتزم به.

وبدوره اكد وزير الخارجية العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري ان ما مر به العراق من أزمات سيتحول الى ماضي وتاريخ مشيرا الي التضحيات التي قدمها الشعب العراقي منها ١٨ الف شهيد و٣٦الف جريح غير الخسائر المادية.

واضاف ان المؤتمر اثبت ان العراق ليس وحده على الساحة، مشيدا بمبادرة سمو الامير لعقد هذا المؤتمر موضحا ان المشاركة فيه عكست حجم المساندة الدولية للعراق مثمنا تلك الجهود.

وشدد على أن المبلغ الذي خصص لإعادة الاعمار من المؤتمر ٣٠ مليار دولار لا يسد حاجة العراق ولا يصل حتى الي سقفها ولكن ٣٠ مليار بحد ذاتها ليست بالمبلغ القليل وستواصل الحكومة العراقية اعمالها من خلال الاستثمار.

ولفت الى النجاحات الكبيرة التي حققها العراق في الاشهر الاخيرة موضحا ان المؤتمر اثبت ان الأمم المتحدة ليست كيانا مشلولا ولكنها راع لكل الدول.

وردا على سؤال حول ارتياح العراق لحجم الدعم الذي قدم خلال المؤتمر وخصوصا ان اغلب التعهدات جاءت على شكل قروض وليست منح قال الجعفري بكل تأكيد أن ٣٠ مليار اقل مما يحتاجه العراق ولكننا كنا نعلم منذ البداية أن ليس كل ما تتمناه سيتحقق موضحا أن ٤٩ مليار ليست مبلغاً قليلاً.

وردا على سؤال ما إذا كانت تبرعات الدول من عدمها ستحدد مستقبل علاقات العراق معها قال الجعفري علاقتنا مع الدول التي تقف إلى جانبنا غير الدول التي تحاربنا ولكننا لا نحدد مستقبل العلاقات على اساس من منحنا أو من لم يمنحنا وسوف نبقى أوفياء للاشقاء والاصدقاء والجيران.

وبخصوص من يضمن شفافية أموال التعهدات إلى المشاريع المنشودة قال الجعفري ملتزمون بالشفافية وستصرف هذه الأموال ضمن الأولويات الوطنية بغض النظر عن الخلفيات الطائفية أو العرقية.

ومن جهته اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس على نجاح المؤتمر مثنيا على كرم الكويت الكبير تحت قيادة سمو الامير وماعرف عنه من كرم وتضامن وحكمة واهتمام واضح بالعمل الانساني

وأشار إلى أن الاستجابة لهذا المؤتمر دليل على ثقة بحكومة وشعب العراق وإنها على الطريق الصحيح من أجل الاستقرار.

وبدوره عبر مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار عن اهتمامه البالغ بالكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها سمو الأمير بنجاح فعاليات هذا المؤتمر موضحا أن البنك الدولي عمل عن كثب مع السلطات الكويتية منذ أشهر في الإعداد لهذا المؤتمر وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها البنك القطاع الخاص بإعادة الإعمار موضحا أن العراق يسير على المسار الصحيح للإصلاح الاقتصادي وهناك بيئة جيدة للاستثمار.