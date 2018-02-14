الخالد التقى الأمين العام للأمم المتحدة وموغريني ونظيريه السعودي والدنماركي

التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اول من امس الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس وذلك بمناسبة زيارته إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة باستضافة الكويت مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق برئاسة مشتركة بين الكويت وجهورية العراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين الأمم المتحدة والكويت والاسهامات البناءة التي تقوم بها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة لاسيما في الجانب الإنساني. كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات التابعة لها خاصة في ضوء عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانب اخر التقى الشيخ صباح الخالد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني وذلك بمناسبة زيارتها إلى البلاد للمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش).

ونوه الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بالعلاقات المتينة التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي مشيدا بمساهمات الاتحاد الكبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. من جانبها أشادت فيديريكا موغيريني بالعمل المشترك الوطيد الذي يربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وجددت الإعراب عن بالغ التقدير لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على الدعوة لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق برئاسة مشتركة بين الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي منوهة بدور الكويت ومساعيها لدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن وإرساء السلام ومعالجة الأزمات التي تواجه دول المنطقة.

وأشارت إلى ان الاتحاد الاوروبي سيعمل مع الكويت لتأكيد دعمهما للعراق في المرحلة الحرجة التي يمر بها مؤكدة حرص الاتحاد على العمل مع الكويت بغية تعزيز الاستقرار والازدهار في العراق.

كما التقى الشيخ صباح الخالد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير وذلك بمناسبة زيارته إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

الى ذلك التقى الشيخ صباح الخالد وزير خارجية مملكة الدنمارك اندرس سامويلسن حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوثيقها في كافة المجالات ومختلف الصعد ومناقشة تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.