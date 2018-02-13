نواصل العمل مع الحكومة العراقية لضمان نجاح مؤتمر إعادة الإعمار ونهنئ بغداد بالانتصار على “داعش”

الجعفري: نثمن موقف الكويت الثابت في دعم العراق ونقدر مبادرة الأمير لاستضافة مؤتمر إعادة الإعمار

تيلرسون: نقدر جهود الأمير ودور الكويت الريادي في الأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة

التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء أول من امس وزير خارجية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري بمناسبة زيارته إلى البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش وفي مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اللذين تستضيفهما دولة الكويت الأسبوع الجاري.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد برئاسة مشتركة بين الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وجدد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء التأكيد على حرص دولة الكويت على دعم كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في العراق موضحا أن دولة الكويت ستواصل العمل مع الأشقاء في العراق والحكومة العراقية لضمان نجاح مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق مجددا تهنئة العراق على الانتصارات التي حققها وتحرير أراضيه مما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الارهابي.

من جانبه ثمن الدكتور الجعفري جهود الكويت وموقفها الثابت في دعم العراق معربا مجددا عن تقدير بلاده الكبير لمبادرة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالدعوة لاستضافة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

كما تم خلال اللقاء استعراض كل مجالات التعاون بين الجانبين وبحث سبل تقويتها على مختلف الصعد والمجالات التي تخدم آفاق العمل المشترك.

والتقى الشيخ صباح الخالد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي الذي يزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اللذين تستضيفهما الكويت الأسبوع الجاري.

واستعرض اللقاء أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وسبل تنميتها ونقلها إلى آفاق أرحب إضافة إلى مناقشة آخرالمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الشيخ صباح الخالد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون الذي يزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.

واعرب الوزير تيلرسون خلال اللقاء عن تقدير الجانب الأميركي للجهود التي يبذلها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودور الكويت الريادي في الأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة مشيدا بإقامة مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي يعكس اتفاق الرؤى بين الكويت والولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم العراق ليستعيد عافيته ولضمان المحافظة على أسس الاستقرار الأمني فيه.

واشاد الوزير الخالد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص الكويت الدائم على تطويرها وتنويع مجالات التعاون مع الولايات المتحدة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات وطموح قيادتي وشعبي البلدين ويعزز الشراكة الستراتيجية القائمة بين الجانبين.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين مثنيا على التعاون القائم والمستمر بين الجانبين في إطار الشراكة الستراتيجية الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات مجددا التزام الولايات المتحدة الأميركية بأمن وسلامة واستقرار الكويت والمنطقة.

كما أثنى على استضافة الكويت للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش مشيدا بدعم الكويت للتحالف وبمساهماتها الفعالة في مكافحة هذا التنظيم الإجرامي ودحر كل الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها والقضاء عليها.

والتقى الشيخ صباح الخالد وزير خارجية تركيا مولود أوغلو الذي يزور البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اللذان تستضيفهما الكويت الأسبوع الجاري.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومختلف الأصعدة إضافة إلى آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الشيخ صباح الخالد وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب وذلك بمناسبة زيارتها إلى البلاد للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اللذان تستضيفهما الكويت الأسبوع الجاري.

واشاد الوزير الخالد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الكويت وأستراليا مشيدا بالشراكة الستراتيجية القديمة التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من 40 عاما فضلا عن الدور المهم والبناء الذي تقوم به أستراليا في مختلف القضايا إقليميا ودوليا.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الاسترالية متانة علاقات التعاون الثنائية بين البلدين مشيرة إلى تطابق وجهات النظر بين أستراليا والكويت فيما يخص مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واختتم اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء محادثات كبار المسؤولين بين حكومة أستراليا وحكومة الكويت حيث وقع الشيخ صباح الخالد عن الجانب الكويتي في حين وقعت بيشوب عن الجانب الأسترالي.

وحضر اللقاءات نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

كما حضر اللقاء كل من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض ريم الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.