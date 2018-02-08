الخالد تسلم أوراق اعتماد سفيري بروناي وبولندا

تسلم الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سفير بروناي دار السلام لدى البلاد حاجي جمعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ صباح الخالد رحب بالسفير الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

من جهة أخرى تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بولندا الصديقة لدى البلاد بافيل ليهوفيتش. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الشيخ صباح الخالد تمنى للسفير الجديد النجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.