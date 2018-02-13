الجالية الفلبينية الأقل في المشاكل والحوادث الفردية لا يقاس عليها

مجموعات خاصة لمتابعة مقاتلي “داعش” الأجانب وتبادل معلوماتي بين 75 دولة

تيلرسون: المصالحة الخليجية الأفضل للجميع ولأمن المنطقة وجهودنا متضافرة مع جهود الكويت

استهجن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تصريحات الرئيس الفلبيني حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت، لافتا إلى أن الخارجية على تواصل مستمر مع السلطات الفلبينية المعنية حول هذا الأمر، لافتا إلى أن الجالية الفلبينية من أقل الجاليات مشاكل ويعيش أفرادها حياة كريمة والحوادث الفردية لا يمكن أن يقاس عليها، مشددا على أن هذا التصعيد من جانب الرئيس الفلبيني لا يصب في صالح العلاقات الثنائية بين البلدين، إنما التعاون هو ما يدعم الفهم المتبادل ويساهم في حل المشكلات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في ختام الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

وذكر الخالد أن القمة الخليجية – الأميركية التي ستعقد في شهر مايو المقبل، تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى التي عقدت في الرياض العام الماضي، معربا عن تقديره العالي للرئيس الأميركي دونالد ترامب على اهتمامه بالعلاقات الستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.

وردا على سؤال حول آليات التحالف لضمان عدم توغل الارهابيين العائدين من المناطق المحررة في المناطق السكنية، اكد الخالد على ان جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غطت كل هذه الجوانب لمكافحة هذه الجماعات الارهابية والقضاء عليها،مؤكدا ان هناك مجموعة خاصة لمتابعة المقاتلين الاجانب والعمل على اضعاف وتفتيت تنظيم داعش من خلال تبادل المعلومات بين دول التحالف التي وصل عددها الى 75 بعد مشاركة الفلبين بالاضافة الى تجفيف منابع التمويل لاضعاف هذه المنظمة الاجرامية.

وذكر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه بحث مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ظهر أول من أمس عدد من القضايا على رأسها سبل دعم العلاقات الثنائية، والأوضاع في العراق وإيران و سوريا، فضلا عن تداعيات الأزمة الخليجية التي مر على نشوبها ستة اشهر، مؤكدا أن المصالحة هي الأفضل للجميع ولأمن المنطقة، مشيدا بجهود الدبلوماسية الكويتية في حل هذه الأزمة بالتضافر مع الجهود الأميركية، مهنئا الكويت حصولها على مقعد غير دائم في مجلس الامن مما سيسهل مهمتها في معالجة القضايا الاقليمية والدولية، مثمنا دور الكويت في الضغط على كوريا الشمالية من اجل الامتثال للقرارات الدولية.

وأشار إلى زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى البيت الأبيض في القمة الخليجية – الأميركية المقبلة التي ستشهد بحث التعاون الأمني و التجاري والتعليمي.