الخالد تفقد مقار انعقاد مؤتمر الاعمار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد اول من امس الأحد بجولة تفقدية في مقار انعقاد أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي بدأ بفعاليات أمس ويسلم حتى غد الاربعاء.

وزار الشيخ صباح الخالد قصر بيان العامر الذي سيستضيف الجلسات الرئيسية للمؤتمر في الأربعاء المقبل إضافة إلى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بعد غد الخميس.

كما تفقد مقرات انعقاد الاجتماعات الفنية ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اذ اطلع على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الخبراء رفيع المستوى لبرنامج العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية والمؤتمر للمنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق.

واستعرض الوزير الخالد خلال الجولة جميع الجوانب الإدارية والأمنية والتنظيمية بغية الوقوف على مجمل التحضيرات استعدادا للفعاليات الدولية المتعددة التي ستستضيفها دولة الكويت خلال هذا الأسبوع.