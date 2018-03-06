الدعيج: الجائزة رافد مهم ورئيسي للإعلام ودعم المؤسسات الإعلامية

العلي: المسابقة اطلقت العنان للمواهب الواعدة في الصحافة الكويتية في شتى إبداعات الكلمة

الصقر: الجائزة ساهمت في التطوير المهني للصحافة الكويتية خلال العقد الأخير

كتب – ناجح بلال:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على توفير البيئة المناسبة للشباب وتحفيزهم في مجال الابداع الاعلامي خصوصا انهم سوف يحملون راية الوطن في المستقبل.

جاء ذلك خلال حضوره حفل جائزة مبارك الحمد للتميز الصحافي نيابة عن راعي المسابقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور وزير الاعلام محمد الجبري في مركز جابر الاحمد الثقافي.

واشاد الخالد بدور راعي المسابقة سمو الشيخ جابر المبارك لما يقدمه من خدمة للاعلام الكويتي، خصوصا ان المسابقة تحمل اسم رجل كبير «نفخر نحن ابناؤه بانه غرس فينا ثقافة العطاء وهي ترجمة الحب الوطن».

وقال الشيخ صباح الخالد: ان المسابقة حققت خلال السنوات العشر الماضية النمو والاتساع والانفتاح لما تقوم به من دور كبير للشباب الكويتي الذين نعول عليهم كثيرا الافتا الى اتاحة الفرصة للفائزين الشباب في هذه الجائزة للحصول على دورات تدريبية في دول عربية واجنبية لصقل مواهبهم امر مهم جدا.

وعبر الشيخ صباح الخالد عن تقديره لجهود اللجنة العليا المنظمة للمسابقة وعلى تنوع برامجها وعلى اختياراتها لاستمرار هذه المسابقة بهذا النمو والانفتاح.

بدوره أعرب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج في كلمته خلال الحفل عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر المبارك على رعايته للمسابقة التي تشكل رافدا مهما ورئيسيا من روافد الاعلام الكويتي وعلى حرص سموه على دعم المؤسسات الإعلامية في الكويت وفي مقدمتها (كونا) متقدما بالشكر أيضا لوزير الإعلام محمد الجبري على جهوده المتواصلة لدعم الاعلام وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

وقال الشيخ مبارك الدعيج: إن الإعلام “أصبح في عصرنا الحالي سلاحا منيعا وفاعلا في تطوير الامم وازدهارها وتقدمها وتوطيد علاقاتها مع مختلف الدول وإعلاء مكانتها في العالم لذلك فإننا مطالبون جميعا باستثمار اعلامنا المتميز بإمكاناته وخبراته في تعزيز الجهود الوطنية المخلصة لاستكمال مسيرة النهضة والبناء ووضع الكويت على طريق التطور الحضاري المنشود”.

من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للمسابقة أيمن العلي في كلمته أمام الحفل:

“اننا تعلمنا من رواد هذه المهنة أن القلم بيد الصحافي كالمشرط بيد الجراح قد يجرح لكنه ينفع وقد يؤلم لكنه يداوي فالصحافي صاحب الرسالة هو الذي يجعل مهنته بناء لا هدما ودواء لا داء وجزءا من الحل لا من المشكلة”.

وذكر أن المسابقة عبر مسيرتها خلال أعوامها العشرة حرصت على أن تكون عنوانا للتنافسية المثمرة ومصباحا ترنو إليه أنظار المواهب الواعدة في الصحافة الكويتية مطلقة العنان لتلك المواهب في شتى إبداعات الكلمة المحررة والصورة الفوتوغرافية والمرسومة حتى غدت موعدا سنويا ينتظره عشاق الصحافة وصانعو مادتها.

من جانبه أعرب رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية السياسي الصحافي والنائب السابق محمد الصقر عن سعادته بتكريمه كشخصية لهذا العام في مسابقة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي مقدما شكره إلى راعيها سمو الشيخ جابر المبارك وللقائمين عليها لما ساهمت به من تطور مهني في عالم الصحافة الكويتية خلال العقد الأخير.

كادر

الفائزون

فاز بالمركز الأول في فئة العموم قسم التحقيق الصحافي محمد علي من جريدة “القبس” وبالمركز الثاني سمر محمد من جريدة الشاهد وحل ثالثا علي الفضلي من جريدة الراي.

وفاز بالمركز الاول في قسم اللقاء الصحافي لفئة العموم محمد بره جكلي – من جريدة الراي وبالمركز الثاني عمر أبوالفتوح – من جريد النهار وبالمركز الثالث بلال سليمان بدر – من جريدة “السياسة”.

وفي قسم التقرير الصحافي لفئة العموم فاز بالمركز الأول مصطفى صالح – من جريدة الأنباء وبالمركز الثاني تامر عبدالعزيز – من جريدة الجريدة وحاز المركز الثالث بركة الجسار – من (كونا).

وفي قسم التصوير الصحافي لفئة العموم فاز بالمركز الأول أحمد سرور – من جريدة القبس وبالمركز الثاني غازي قفاف – من (كونا) وحقق المركز الثالث جابر عبدالخالق– من (كونا).

وفي فئة الشباب فاز بالمركز الاول في قسم التحقيق الصحافي حسين بوكبر – من مجلة العربي وبالمركز الثاني علي حمادة – من “كونا” وحل ثالثا فواز اسميران – من (كونا).

وحققت المركز الاول في قسم اللقاء الصحافي لفئة الشباب فجر الهاجري – من (كونا ) في حين فاز بالمركز الثاني ناصر الخمري – من جريدة الجريدة وبالمركز الثالث محمود بوشهري – من (كونا).

وفازت بالمركز الاول في قسم التقرير الصحافي لفئة الشباب منيرة السلطان – من (كونا) وبالمركز الثاني شمس الضحى معرفي – من (كونا) وحل ثالثا عبدالعزيز المجرن – من (كونا).

وفي قسم المرئي والمسموع لفئة الشباب حصدت المركز الاول في أفضل تقرير مرئي بيبي الخضري – من جريدة القبس الالكترونية في حين فاز بالمركز الثاني حسين الهزاع – من جريدة أكاديميا الإخبارية الالكترونية وبالمركز الثالث عمر الشمري – من جريدة سراة نيوز الإلكترونية.

وفاز بالمركز الاول في قسم أفضل مقدم برنامج مسموع محمد جوهر – من إذاعة 88.8FM بينما حقق المركز الثاني حمد السهيل – من إذاعة الكويت.

أما قسم الكاريكاتير لفئة الشباب فقد فاز بالمركز الأول عادل القلاف – من جريدة “السياسة” وبالمركز الثاني محمد المشموم – من جريدة إرادة نيوز الإلكترونية وحل ثالثا محمد العبيدي – من جريدة الكويتية.