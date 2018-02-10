أجواء بهجة وفرحة غامرة عاشتها مدينة الاحمدي خلال مهرجان «أم الخير 2018» الذي نظمته محافظة الاحمدي اول من أمس ضمن برنامج احتفالاتها بالاعياد الوطنية وبحضور حشد من الشيوخ والمختارين والوجهاء وكبار مسؤولي المحافظة وشركة نفط الكويت، ومشاركة آلاف الافراد من عائلات المواطنين والمقيمين الذين امتلأ بهم الاستاد الرياضي بمدينة الاحمدي.

وخلال حضوره فعاليات المهرجان وجه محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الشكر إلى داعمي الاحتفالات، وزارة الاعلام بأجهزتها المختلفة، الشريك الستراتيجي شركة نفط الكويت، شركة مصطفى كرم، والبنك التجاري الكويتي، والـرعاة الإعـلاميين ممثلين في صحف «السياسـة»، النهار، الكويتية، وشبكة سرمد الإعلامية، مثمنا جهود أعضاء اللجنة العليا لإحتفالات المحافظة، واللجان الفرعية والجهات المشاركة الرسمية والأهلية والتطوعية، وأكد الخالد حرص المحافظة في كل انشطتها على ادخال السعادة والبهجة في نفوس الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال فعاليات هادفة، داعيا الله سبحانه أن يديم الاعياد ويحفظ الكويت واحة امن وامان واستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

وأضاف: موعدنا الجمعة المقبل مع ثالث فعالياتنا هذا العام وهي الحفل الغنائي الساهر بمشاركة الفنانة الكبيرة نوال الكويتية والفنان القدير عبدالله الرويشد والفنان الشعبي باسم الردهان والفنان جابر الكاسر من السعودية، وكشف عن فعالية جديدة هذا العام سيتم تنظيمها يومي 25 و 26 فبراير الجاري وهي توزيع الفريق التطوعي بالمحافظة الحلوى على المحتفين في مناطق الشاليهات وحث الجميع على انتهاج العادات الايجابية في احياء الاحتفالات، ونبذ الظواهر السلبية خلال الاحتفالات والمتمثلة في رش الفوم والمياه وغيرها من السلوكيات التي لاتنسجم مع روح المناسبات الوطنية العزيزة، والاستعاضة عنها بتبادل الورود والحلوى وغيرها.

ونوه الخالد الي ان المهرجان شهد تفاعلا متميزا من جميع العائلات المشاركة سواء من المواطنين او المقيمين وبروح وطنية عالية وسعادة غامرة من الجميع، وذلك على مدى الفعاليات التراثية والتوعوية والترويحية والغنائية المتنوعة التي شهدها المهرجان الامر الذي مثل مؤشرا للنجاح، مثمنا جهود كل من شارك من الجهات الرسمية والاهلية والتطوعية في تنظيم وإعداد هذا المهرجان الذي يزداد تميزا من عام الى آخر.

واعرب عن الارتياح لتغطية انشطة المهرجان لاهتمامات مختلف افراد الاسرة وكل الشرائح العمرية خاصة الاطفال حيث وبالتعاون مع منظمة «مهندسون بلا حدود تم تأسيس ركن خاص للطفل ضم ستة أجنحة للانشطة التفاعلية والترفيهية والتوعوية اضافة الى العديد من المسابقات، علاوة علي قسم خاص للألعاب الرياضية والهندسية، والتصوير، ورسم الللوحات التعبيرية وقسم لمهندس المستقبل اشتمل على تجارب هندسية عملية وشرح مبسط للهندسة.

يذكر ان مهرجان «ام الخير 2018» حظي بمشاركات رسمية واهلية وتطوعية فاعلة في مقدمتها شركة نفط الكويت،المشروعات الصغيرة،متحف السيارات التاريخية القديمة،المقاهي الشعبية، معهد الكويت للأبحاث العلمية،اللجنة الكويتية للرياضات الجوية،فريق الكويت للطائرات الورقية، فريق مهندسون بلا حدود،فريق البوم الكويتي،فريق الريش الحساس «تربية طيور الببغاء النادرة»، حضانة حامل المسك،مبادرات تراثية كويتية قديمة، ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة،فريق الجمالة «الهجن المدللة»، فرقة القرب الموسيقية وفرقة العرضة، وزارة الدفاع، الفرقة النحاسية الموسيقية، وزارة الداخلية، واختتم فعالياته بفقرة فنية للفنانين حمد القطان وعبدالله الفيلكاوي.