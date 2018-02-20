– ترجمة الخطة الأمنية واقعاً ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

– دراسة الحالة المرورية أولاً فأول واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

– تنفيذ الخطط الاحترازية على الوجه الأكمل والتعامل مع الفرضيات المختلفة بتقدير

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس اجتماعاً أمنياً بغرفة اتخاذ القرار بحضور وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية المكلفة تأمين الاحتفالات الوطنية الفريق محمود الدوسري والوكلاء المساعدين وذلك للاطلاع على الترتيبات الخاصة بالاحتفالات الوطنية لعام 2018.

وقد استمع الجراح من الفريق الدوسري إلى إيجاز عن الخطة التنفيذية الأمنية المرورية ومدى ملاءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين الاحتفالات الوطنية.

واستعرض مع كل من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين الميدانيين المختصين، كل على حدة أبرز ملامح خططهم والاحترازات الأمنية ومستوى التنسيق والتكامل مع القطاعات المشاركة.

واستمع إلى تقارير تفصيلية عن الإجراءات الوقائية وجهود أجهزة البحث والتحري فيها، كما تواصل الفريق الشيخ خالد الجراح مع المديرين العامين للأمن العام بشأن خطة التوزيع والانتشار وأبرز الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ على مستوى كل مديرية أمن.

واستمع الجراح كذلك إلى خطة التأمين المرورية وانسيابية حركة السير وتمركز دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة ونطاق توزيعها وانتشارها.

وأعرب الفريق الشيخ خالد الجراح عن الشكر والتقدير للجهود الأمنية ومدى ما لمسه من مستوى الإعداد والجاهزية، متوجهاً بحديثه للقيادات الأمنية بضرورة التعامل بسعة الصدر والابتسامة الدائمة وتقديم كل ما في وسعهم لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأن تتم ترجمة الخطة الامنية إلى واقع عملي مدروس مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذها ودعا إلى الحفاظ على سلامة الجميع وأمنهم والعمل على دراسة الحالة المرورية أولاً بأول والتعامل مع الاختناقات المرورية على أن لا نغفل عمن لا يلتزم بإجراءاتنا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير تعد تعبيراً صادقاً ومعبراً عن فرحـة المواطنين داعياً في الوقت نفسه لأن يكون التعبير عن هذه المشاعر بما جبلت عليه دولة الكويت من عادات وتقاليد حضارية راقية تعبر عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء.

وشدد على أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية وحماية امن الوطن وأمان المواطنين بكل قوة، لتواصل البلاد مسيرتها على طريق التقدم والنهضة والازدهـار في ظل القيادة الحكيمـة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ووجه الجراح الدعوة لإخوانه المواطنين والمقيمين للاستمتاع والفرح والمشاركة بالاحتفالات، مؤكداً ان إخوانهم رجال الأمن سيكونون الدرع الحصين لهم وسوف يعملون لخدمتهم مطالباً الجميع بالتعاون معهم من أجل راحتهم وسلامتهم وأمنهم.

وابدى الشيخ خالد الجراح بعض توجيهاته وملاحظاته للوكلاء بما يحقق تنفيذ الخطط الاحترازية الأمنية على الوجه الأكمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التعامل مع الفرضيات المختلفة بتقدير من الأجهزة الأمنية المختصة وبما يحقق الأمن الشامل.

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري إن توجيهات الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رسمت بوضوح الإطار العام الذي تسير عليه القطاعات الأمنية المختلفة التي ستشارك في بسط النظام العام وتطبيق القانون بما يكفل أجواء فرح مطمئنة وآمنة لكل المشاركين.

وأضاف أن توجيهات الجراح تقضي بوضع خطة تفصيلية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والدائرية والفرعية والبديلة والتعامل مع الاختناقات المرورية والازدحامات فيها بما يكفل مرونتها وييسر الحركة عليها، والانتشار الأمني الواسع لمنع الفوضى والحد من الرعونة وضبط مخالفي القانون والنظام العام الذين يتعمدون إيذاء المشاركين بالألعاب النارية والمائية والفوم الممنوع استخدامها لما تسببه من ضرر.