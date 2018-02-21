نيويورك – (كونا): ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عاليا ما تقوم به الأمم المتحدة من جهود مقدرة لمساعدة حكومة وشعب العراق الشقيق في هذه المرحلة الحساسة والصعبة لا سيما بعد تحرير الأراضي العراقية التي كانت بقبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

جاء ذلك في كلمة الشيخ صباح الخالد خلال ترؤسه جلسة مجلس الامن الدولي حول الحالة في العراق أول من أمس، حيث ثمن حرص الأمم المتحدة على العمل والتنسيق مع الحكومة العراقية عملا بالقرار الدولي رقم 2367 من خلال بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي).

وجدد الشيخ صباح الخالد دعم الكويت لرئيس بعثة (يونامي) وممثل الامين العام في العراق ولنائبة الممثل الخاص للأمين العام في العراق للشؤون السياسية.

وأعاد توجيه التهنئة للعراق حكومة وشعبا على الانتصار التاريخي الذي حققه لتحرير أراضيه من (داعش) مثمنا عاليا «التضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي الشقيق والذي جسد أعلى معاني البطولة في الحرب ضد الارهاب».

وأضاف الشيخ صباح الخالد «ادراكا للأعباء والتحديات الجسام التي تواجه العراق الشقيق بعد دحره لما يسمى تنظيم (داعش) فقد بادر سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بالدعوة الى عقد مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق».

وذكر ان المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة مشتركة من الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي جاء من أجل الإسهام بمساندة العراق في ظل ما يمر به من ظروف راهنة حرجة ودقيقة.

وتحدث الشيخ صباح الخالد عن الالتزامات الدولية والمسائل الإنسانية المتبقية والمتعلقة بالمفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية.

وقال «في إطار متابعتنا المستمرة لهذه الإلتزامات من خلال التقارير الدورية للأمين العام والاحاطات المستمرة للممثل الخاص للامين العام في العراق بموجب الفقرة رقم 4 من القرار 2107 لعام 2013 فإني أجدد الدعوة إلى بذل المزيد من الجهد وإتباع نهج جديد ومبتكر في التعامل مع الالتزامات المستحقة تجاه الكويت لاحراز تقدم».

ورأى «ان المحفوظات الوطنية تشكل ثروة تاريخية وإرثا مهما للذاكرة الوطنية بالنسبة للكويت عملا بالقرار 2107 (2013) وأدعو الى بذل المزيد من الجهد لإنهاء معاناة ذوي الأسرى والمفقودين المستمرة منذ أكثر من 27 عاما».

وختم الشيخ صباح الخالد كلمته بالقول: «نأمل بأن يستمر التعاون والعمل بنفس الروح الاخوية مع العراق رغبة منا بإنهاء الالتزامات المتبقية في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة مقدرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة من أجل تحقيق نتائج جوهرية وملموسة».

وأكد تعاون الكويت الكامل مع البعثة الأممية في العراق لانجاز ولانهاء مهامها على أكمل وجه.