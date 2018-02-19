الخالد: مكرمة سمو الأمير بتسديد ديون الغارمين تتوج رصيد سموه الزاخر بالمكرمات والمبادرات

رفع محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أسمى آيات الاجلال والتقدير والشكر والثناء العطر إلى سمو أمير البلاد قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد، بالاصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي محافظة الاحمدي، على مكرمة سموه الانسانية بتسديد ديون الغارمين المحبوسين من المواطنين والمقيمين على السواء وعلى نفقة سموه الخاصة، وقال الخالد ان هذه المكرمة تتوج رصيد سموه الزاخر بالمكرمات والمبادرات وصنائع المعروف محليا واقليميا وعالمياً، سائلاً المولي سبحانه ان يحفظ سموه لكويتنا الحبيبة وللعالم اجمع ويسدد خطاه لمواصلة قيادتة الحكيمة لسفينة العمل الانساني والتنموي.
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