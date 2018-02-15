الخالد: نجاح مؤتمر «إعمار العراق» برهان على تنامي فاعلية الكويت

هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، سمو امير البلاد قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد، بالنجاح المشهود الذي حققه مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق، لافتا الى ان هذا النجاح يتوج سجل العطاء الزاخر بالانجازات الانسانية والتنموية لسموه.

وقال الشيخ فواز الخالد انه وبتوفيق من الله وقيادة سموه باقتدار الحشد الدولي رغم المخاطر والتحديات الاقليمية والعالمية ، جاء هذا المؤتمر بمثابة البرهان الساطع على استمرار وتنامي المساهمة الفاعلة لكويتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة في الاضطلاع بمسؤولياتها الانسانية والدينية والاخلاقية تجاه الاسرة الدولية على الوجه الاكمل ، ووفائها بتعهداتها وادائها لدورها المنشود في التصدي مع المجتمع الدولي لمختلف صور الارهاب وعطائها السخي غير المنقطع للاشقاء والاصدقاء وللبشرية جمعاء.

وأضاف: كلنا ثقة ياصاحب السمو في أنكم وبتوفيق من المولى سبحانه وبفضل حكمتكم وحنكتكم ورؤاكم الثاقبة ستواصلون مسيرة سفينة العطاء الخيري والانساني والتنموي محلياً واقليمياً وعالمياً، سائلين الله ان يسدد خطى سموكم ويوفقكم ويحفظكم للكويت ولنا وللعالم اجمع لنرى نتائج غرسكم الطيب وهي تزهر وتثمر على مر السنين وفي كل الأرجاء.