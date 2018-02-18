غادر الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البلاد أمس متوجها إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية حيث سيترأس عدداً من جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار رئاسة الكويت الدورية للمجلس خلال شهر فبراير الجاري.

وسيعقد مجلس الأمن غداً جلسة برئاسة الشيخ صباح الخالد حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما سيترأس الشيخ صباح الخالد جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي دعت لعقدها دولة الكويت الأربعاء 21 الجاري والتي سيتم خلالها مناقشة سبل تعزيز عمل مجلس الأمن وجعله أكثر فعالية للاضطلاع بمسؤولياته المعنية بصون السلم والأمن الدوليين والتصدي لجميع التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

وسيرأس الشيخ صباح الخالد أيضا اجتماع مجلس الأمن (بصيغة آريا) في 22 الجاري حول الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويضم وفد الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

من جهة أخرى استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد، أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك بمناسبة زيارته إلى الكويت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تطرق لبحث آخر ما آلت إليه الأمور في اليمن والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة فيه.

وذكرت أن الشيخ صباح الخالد جدد خلال اللقاء موقف الكويت الداعم لكافة الجهود التي قام بها المبعوث الخاص طيلة الثلاثة أعوام الماضية مثمنا إسهاماته الكبيرة نحو إعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق، مستذكرا في ذات السياق ما بذله المبعوث من جهود حثيثة خلال مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها دولة الكويت طيلة الفترة التي تجاوزت الـ100 يوم.

من جانبه أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن امتنانه لمساندة الكويت ودعمها لجهوده خلال فترة توليه منصبه مشيدا بالإسهامات التي قدمتها الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لدعم اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى الجمهورية اليمنية فهد الميع ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.

من جهة أخرى استقبل الخالد وزير خارجية كندا الأسبق جون بيرد وذلك بمناسبة زيارته إلى الكويت. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.