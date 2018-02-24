الخام الكويتي يرتفع إلى 62.37 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.11 دولار في تداولات اول من أمس الجمعة ليبلغ مستوى 62.37 دولار مقابل 61.26 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 0.17 في المئة لتصل عند التسوية الى مستوى 66.28 دولار كما انخفضت العقود الآجلة لبرميل نفط الخام الأميركي بنسبة 0.06 في المئة لتصل الى مستوى 62.73 دولار للبرميل.
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