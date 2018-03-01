الخرافي: دور حيوي كبير لماليزيا في إحياء الوقف

أشاد الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي بالدور الحيوي الذي تقوم به ماليزيا في مجال احياء الوقف والأوقاف ودعمه، لافتا الى أن ذلك يأتي انعكاسا للاهتمام الكبير الذي توليه قيادتها السياسية للوقف.

ولفت الخرافي في تصريح صحافي بعد مشاركته في منتدى العليم العالي الماليزي تحت عنوان «إحياء الوقف» في فبراير الماضي بالعاصمة الماليزية» كوالالمبيور» إلى ان من أبسط مؤشرات ذلك حضور السلطان نزرين معز الدين نائب الملك الذي يحث على دعم الوقف بشكل شخصي مباشر.

وكان د. الخرافي ألقى كلمة في المنتدى ركز فيها على الإشراقات الحضارية للوقف في مسيرة الأمة الإسلامية بما فيه دعم التنمية والالتزامات الذاتية من قبل مؤسسة الوقف تجاه المجتمع الإسلامي، بل تجاوزت هذه الاشراقات عالم البشر بأديانه المختلفة الى عالم الحيوان والطير.

وبين الضمانات الشرعية والقانونية لاستدامة الوقف وحفظه في ضوء احترام الاختصاص وتأكيد استيعاب المؤسسات الوقفية لجميع اشكال الرقابة الشرعية والقانونية والمحاسبية داعيا الى الاشكال الجديدة المقترحة للوقفيات الجديدة ومنها وقف إعمار الأوقاف الجديدة في الدول الإسلامية الفقيرة وكذلك في البلاد الأجنبية لصالح الجاليات والأقليات المسلمة فيها.

وفي الختام أهدى د. الجارالله الخرافي كتاب «التربية الوقفية» إلى وزير التعليم العالي الماليزي الداتوسيري إدريس يوسف الذي وعد أمام المشاركين في المؤتمر بأن وزارته ستسعى إلى ترجمة هذا الكتاب إلى الماليزية خصوصا وانه يؤسس للثقافة الوقفية لدى الجيل الحالي والأجيال اللاحقة في مجال نشر ثقافة الوقف ومعالجة مشاكله.