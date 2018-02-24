الخرافي والمطوع يتألقان في قفز «الأعياد الوطنية»

تُوج فارس نادي الكويت للفروسية، علي الخرافي، بكأس الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم، ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة الأعياد الوطنية للقفز على الحواجز، التي إنطلقت يوم أول من أمس، في مضمار القفز بنادي الصيد والفروسية، تزامناً مع احتفالات دولة الكويت لمناسبة الذكرى 57 للعيد الوطني، والذكرى 27 ليوم التحرير، تلاه غازي الجريوي، وراكان الحساوي، وبافيل فورنكو، وحققت الفارسة يارا الهنيدي المركزين الخامس والسادس، وقام رئيس لجنة حكام البطولة الدولي الإماراتي خليل إبراهيم، بتتويج الأبطال.

وعبر خليل ابراهيم عن سعادته بالمستوى المميز للبطولة، التي تقام بالتزامن مع إحتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وأشاد بالطاقم التحكيمي الذي يعمل معه في هذه البطولة وهم، زينب بهمن، ندى العوضي، الدكتورة مارثا طومسون، مهند البحر، و«الميقاتي» أحمد هاشم يساعده محمد عمران.

بدوره عبر رئيس نادي الكويت للفروسية جاسم الخرافي عن بالغ سعادته بالنتائج الأكثر من رائعه التي يحققها أبطال النادي.

وقال «سيّطر منتسبي نادي الكويت للفروسية على الشوط الرئيسي، وان الجميع جاهز للإستحقاقات المقبلة».

وفازت فارسة نادي الصيد والفروسية، جميلة المطوع بالمركز الأول على ارتفاع 120 سم، متقدمة على بافيل فورنكو، وعلي الخرافي، وقام بتتويجهم مصمم المسلك الدولي الإماراتي يوسف المحمودي.

وفي فئة 110 سم، جاءت في المركز الأول، فارسة مربط السديراوي، مونيك فان هارست، تلاها عبد الله العوضي، وبدر الهيفي، وقام بتتويجهم، الحكمان الدكتورة مارثا طومسون، وندى العوضي.

وفي الشوط الأول على ارتفاع 100 سم، جاء فارس نادي المسيلة أحمد الطبطبائي أولاً، تلاه مشاري الشطي، وهلا الملا، وقام الحكم مهند البحر بتتويجهم.