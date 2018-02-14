الطاهر: إجراء 15 عملية جراحية ومشاركة 200 طبيب في ورش المؤتمر

كتبت – مروة البحراوي:

دشن وكيل وزارة الصحة الكويتية بالانابة الدكتور محمد الخشتي أول من أمس مؤتمر الكويت السنوي الـ 22 لامراض النساء والولادة بمستشفى الولادة وذلك نيابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح.

وقال الخشتي في افتتاح المؤتمر: ان وزارة الصحة حريصة على عقد المؤتمرات الطبية التي من شأنها صقل خبرات الكوادر الطبية الوطنية والارتقاء بأدائهم للوصول الى مستوى علمي عالي يرفع من اسم الكويت عاليا.

وأكد حرص الوزارة على التواصل العلمي والمهني وتجسيد روح التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف المراكز العالمية المتخصصة لاجل تفعيل بروتوكولات الرعاية الصحية بما يؤدي الى التطوير المستمر للاداء الطبي والفني ومواكبة احدث المستجدات العالمية والتقنيات الحديثة.

وشدد على ان الوزارة لن تتوانى عن تبني توصيات المؤتمر وتوظيفها بما يتناسب مع خطط واستراتيجة الوزارة الهادفة بتطوير النظام الصحي بالكويت ودعم قدراته لمواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية الصحية المستدامة.

بدوره، اشار رئيس المؤتمر د. سامي الطاهر إلى أن المؤتمر يقام على مدى ثلاثة ايام بمشاركة دولية متميزة، لافتاً الى ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يمنح الاطباء المشاركين بورش العمل 17 نقطة “تعليم طبي مستمر”، والمشاركين في فعاليات المؤتمر 16 نقطة طبية تعليمية.

وبين بأن اجمالي عدد الاطباء الذين استفادوا من ورش العمل تجاوز الـ 200 طبيب وطبية يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، موضحاً بأن المؤتمر يناقش عدة محاور منها العقم وطب الوراثة ومضاعفات الحمل وامراض المناعة واثارها على امراض النساء والحوامل والعمليات النسائية التجميلية وكذلك المناظير.

ولفت الى ان المؤتمر سبقه اقامة ورشة عمل حول جراحات المناظير البطنية والرحمية، اشرف عليها عدد من الاطباء الزوار المشاركين بالمؤتمر واستفاد منها اطباء قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء.

واشار الى ان الورشة شهدت اجراء 15 عملية جراحية، 5 منها بواسطة منظار البطن لمرضى يشتكون من مرض البطانة المهاجرة المعقدة و10 عمليات منظار رحمي لمرضى يشتكون من وجود مضاعفات نتيجة وجود اورام ليفية وعقم بسبب وجود حاجز داخل الرحم.