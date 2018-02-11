الخضراء منها تقضي على السمنة وأمراض القلب والبنفسجية تعالج أمراض المعدة وأما البيضاء فتحافظ على الجلد

القاهرة – أحمد القعب

تندرج جميعها تحت مسمى خضراوات، لكنها تتنوع حسب لونها، فكل فئة تتميز عن الأخرى بعدد من المكونات التي تفيد في الوقاية من بعض الأمراض.

حول الخضراوات، ألوانها، أنواعها، طرق تناولها، عناصرها الغذائية والطبية، قيمتها الصحية، الأمراض التي تحاربها، التقت «السياسة»، الدكتور أيمن البدراوي، استشاري التغذية العلاجية وخبير علاج السمنة والنحافة، عضو المعهد القومي للتغذية، في هذا الحوار.

– ما فائدة الخضراوات لصحة الانسان؟

* الحل الأمثل لتجنب المشكلات الصحية كافة، خصوصاً اذا كانت زراعتها طبيعية دون استخدام المبيدات غير الصالحة.

– هل يسبب تناولها بكميات كبيرة أضرارا للانسان؟

* بالعكس، تزيد من تغذيته بشكل صحي، تساعد في التخلص من الأمراض، دائما توصف قبل تناول الوجبات الرئيسية، يعد طبق السلطة أساس المثالية الصحية التي يبحث عنها الجميع.

– ما أفضل طريقة للحصول على فوائدها الغذائية والعلاجية؟

* منها ما تقطع وتتناول مباشرة مثل السلطات، منها ما يتم سلقه، الطهي، القلي بالزيت، الشوي، العصر، في كل الأحوال كلما كان الطهي أقل، زادت القيمة الغذائية والصحية، بينما مع كل دقيقة تتعرض للتسخين تفقد جزءا من قيمتها.

– بم تتميز الخضراوات؟

* تتميز بأنها مصدر الألياف، لا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، أغلبها طازج ومصدر للفيتامينات، كما أنها مصدر الكربوهيدرات، الاوميجا 3، مضادات الأكسدة، فيتامينات أ، ب، ب1، ب2، ب3، ب6، ب9، ب12، ج، د، هـ، ك، الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الماغنيسيوم، النحاس، الحديد، اليود، الكروم، الفلوريد، الأحماض، الفسفور، الزنك، الكبريت، السيلينيوم، الموليبدينوم.

– هل تختلف قيمة كل نوع من أنواع الخضراوات طبقا للون؟

* بالطبع، الخضراء تقضي على السمنة، أمراض القلب، تصلب الشرايين، انسدادات الأوردة، بينما تقضي البنفسجية على أمراض المعدة، التخلص من الدهون، اما البيضاء، الصفراء، البرتقالية، الحمراء، تشفي من أمراض البطن، التقدم في العمر، الشيخوخة المبكرة، ظهور التجاعيد، أمراض الجلد.

– ما أنواع الخضراوات الخضراء وقيمتها؟

* منها، البروكلي، الفلفل، السبانخ، الفول، البازلاء، المقدونس، الخرشوف، الكزبرة، الفاصوليا، الجرجير، الخس، البامية، الملوخية، الفجل، الخيار، هذا الخضراوات تساعد في التخلص من البدانة، الوزن الزائد، الشحوم، الدهون، تقوية الأسنان والعظام، تحمي الجلد، تحافظ على ضغط الدم وتوازن الكوليسترول النافع، تحسن أداء ونشاط الدم.

– ماذا عن قيمة أنواع الخضراوات الحمراء؟

* يرجع لونها الأحمر لوجود مادتي اللايكوبين والبيتا كاروتين بها، تكافح الأمراض السرطانية، الزهايمر، أمراض الجلد، تحمي من تصلب الشرايين، تقي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية، ومن بينها، الفلفل، الفجل، الطماطم، البصل، البطيخ، الكرنب، الشمندر، الفاصوليا.

– ما أنواع الخضراوات الصفراء وقيمتها؟

* يوجد اللون الأصفر والبرتقالي فيها لمادتي البيتا كاروتين والكروتينويد، تقوي المناعة ضد مختلف الأمراض، تقي من الهجمات الفيروسية والبكتيرية، تساعد في الوقاية من ضعف النظر، رعشة اليدين، اضطرابات الأعصاب، الجلطات، الالتهابات المختلفة، الحمي، الحساسية، ومنها، الجزر، الكرنب، اليقطين، البطاطا الحلوة، الذرة، الفلفل.

– ما قيمة أنواع الخضراوات البنفسجية؟

* يوجد لونها البنفسجي لمركبي البوليفينول والأنثوسيانين، تعد درعا ضد الشيخوخة المبكرة، أمراض الدماغ، الدم، التقدم في العمر، منها الباذنجان، الكرنب، الفلفل، الزيتون.

– ماذا عن الخضراوات البيضاء وقيمتها؟

* تحمي من السرطانات، الأزمات القلبية، السكتات الدماغية، تقلل من الكوليسترول الضار، تدعم النافع، تحافظ على الجلد من الأمراض، منها، الثوم، القرنبيط، البصل، البطاطا، الفجل.

* سلطة خضراء

المكونات:

4 حبات طماطم شرائح

خيار شرائح

عودا بصل أخضر

نصف حزمة بقدونس

نصف حزمة كسبرة

1 خس شرائح

2 كوب ماء

شطة

ملح

فلفل

بصلة شرائح

عصير ليمون

ثوم

خل

طريقة التحضير:

– يوضع ملح، فلفل، شطه، عصير ليمون، خل، ثوم في اناء وتقلبهم مع بعضهم البعض.

– يضاف طماطم، خيار، بصل أخضر، خس، بقدونس ’، كسبرة مع استمرار التقليب

– يضاف اليهم الصوص مع التقليب ثم ادخال كل الثلاجة لمدة ساعتين.

– في طبق التقديم يرص ورق الخس ويوضع عليها السلطة.

* طبق الخضراوات في الفرن

المكونات:

ثمرتا بطاطا متوسطة الحجم.

ثمرتا كوسا متوسطة الحجم.

ثمرتا جزر متوسطة الحجم.

فاصوليا خضراء.

ثمرة من بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص ثوم.

ربع كوب أوراق بقدونس.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ورقة لورا «ورق غار».

ربع ملعقة صغيرة بهار لحم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب ونصف كوب ماء.

طريقة التحضير:

– تقشر البطاطا ثم تغسل جيداً وتقطع إلى مكعبات كبيرة الحجم.

– يقشر الجزر ثم يغسل ويقطع شرائح متوسطة.

– تغسل وتقطع الكوسة إلى شرائح متوسطة.

– يقطع البصل إلى نصفين، يقطع الثوم إلى فصوص، يفرم أوراق البقدونس بالسكين.

– يسخن الفرن على درجة عالية من الحرارة.

– تجمع الخضراوات كلها في صينية

– تضاف البهارات، الملح، الفلفل، الزيت وتقلب جيداً.

– يضاف الماء إلى صينية الخضراوات قم تغطي جيداً بورق الفويل.

– تقلل حرارة الفرن إلى المتوسطة

– توضع الصينية لمدة 40 دقيقة حتى تنضج.

* شوربة الخضار المشكلة

المكونات:

حبة من البطاطا.

حبة من الفلفل الرومي.

حبة من الجزر.

حبة من الطماطم.

رأس من الزهرة.

بصلة.

كوب من الذرة مسلوقة.

كوب زيت القلي.

طريقة التحضير:

– يسخن القدر على النار، ثم يضاف الزيت حتى يحمي.

– يضاف البصل المفروم فرماً ناعماً، حتى يحصل على اللون الذهبي

– يضاف اللحم المفروم أو مكعبات المرق الجاهزة.

– يضاف البطاطا بعد أن يتحمر اللحم مع الزيت والجزر، وبعد أن تذبل قليلاً يضاف باقي الخضراوات الموجودة، بعد التأكد من تقطيعها لمكعبات صغيرة، ويمكن الاستفادة من أنواع أخرى من الخضار حسب الرغبة.

– يضاف اليها الماء، بحيث يغطي الكمية الموجودة من الخضار

– يتم تخفيف النار تحتها، وتركها على نار هادئة لمدة لا تزيد عن ربع الساعة

– من الممكن أن يضاف كوب صغير من الأرز، مما يساعد في الحصول على فائدة أكبر عند تناولها.

* الخضار المشكل مع الدجاج

المكونات:

دجاجة كاملة.

حبة من البطاطا.

حبتان من الجزر.

حبة من الفلفل الرومي.

بصلة.

نصف كوب من الشبت.

فصان من الثوم.

رأس من الزهرة.

ثلاث حبات من الكوسا.

ثلاث حبات من الباذنجان.

طريقة التحضير:

– يتم تقطيع كل الخضار الموجودة لمكعبات صغيرة، وتركها في الماء الدافئ لمدة ساعة على الأقل.

– يتم تنظيف الدجاجة وتبلتيها بالملح والفلفل الأسود من الداخل، ثم حشوها بكل أنواع الخضار المشكلة.

– تغلق الدجاجة بعيدان خشبية، وتركها في الفرن لمدة ساعة على الأقل

مع التقليب من وقت لآخر، حتى لا تلتصق بالقاع

– بعد أن تصبح جاهزة يمكن اخراجها من الفرن، ثم تقطعيها.

– يجب التأكد من أن الخضر قد ذبلت قليلاً بعد عملية نقعها بالماء والملح، لأن هذه الخطوة ضرورية جداً حتى تنضج في قلب الدجاجة.

* الخضار المشكل بالأكياس البلاستيكية

المكونات:

حبة من البطاطا.

حبتان من الجزر.

حبة من الفلفل الرومي.

بصلة.

نصف كوب من الشبت.

فصان من الثوم.

رأس من الزهرة.

ثلاث حبات من الكوسا.

ثلاث حبات من الباذنجان.

طريقة التحضير:

– التأكد من نظافة الخضار.

-يتم تتبيل الخضار بشكل جيد

– يضاف الملح والفلفل الأسود، مع مراعاة أن تكون مقاديرها متوازنة

– بعد أن تصبح جاهزة للطهي يمكن اضافة كرات من اللحم المفروم، القليل من الزيت حتى لا تلتصق فيما بينها.

-توضع جميع المكونات في كيس بلاستيكي مضادّ للحرق

-يوضع في الفرن، وبعد أن يمر عليه مدة ساعة يتم اخراجه.

– يلاحظ أنه يحتوي على كمية لا بأس بها من المرق التي نتجت عن السوائل الموجودة في الخضار واللحم، فهذا يمنحها طعماً رائعاً، يضيف اليها نوعاً من التكامل بشكل عام، يمكن تناولها مع طبق من الأرز الأبيض.

* الخضراوات المشوية

المكونات:

ثمرتا بصل أحمر صغير، مقطع إلى شرائح.

ملعقتان كبيرتان خل بلسمي.

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون.

نصف حزمة أوراق الريحان.

حبتا فلفل أحمر رومي، مقطع إلى شرائح بعرض 3 سم.

3 حبات كوسا، مقطعة شرائح بالطول.

1 باذنجانة، مقطعة إلى شرائح.

زيت زيتون للرش.

طريقة التحضير:

– تشوي الخضراوات أولاً على شواية ساخنة وتقليبها بعد اضافة زيت الزيتون.

– طهي الفلفل الأحمر لمدة 10 دقائق وطهي كل من الكوسة والباذنجان لمدة 5 دقائق.

– ترتب الخضراوات في طبق التقديم

-تترك حتى تبرد ثم يضاف مزيج من الخل والزيت.

– تتبل بالملح والفلفل الأسود المطحون.

– يمكن اضافة أوراق الريحان قبل التقديم مباشرة.

* فطيرة الخضراوات

المكونات:

كوبا من البروكلي المفروم.

ثلث كوب من البصل المفروم.

ثلث كوب من الفلفل الأخضر المفروم.

كوب من الجبن الشيدر.

كوب من الحليب.

بيضتان.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عجينة فطيرة جاهزة «قطعة صغيرة حسب رغبتك».

طريقة التحضير:

– يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

– يتم احضار اناء من الماء لسلق البروكلي، حيث يوضع به لمدة 5 دقائق ثم نزعه منها.

– احضاء الصينية ليوضع فيها رقيقة العجين ثم يوضع عليها البروكلي والفلفل الأخضر والبصل.

– في وعاء خارجي يخلط باقي المكونات معًا والتأكد من تجانسهم جيدًا

– خفق البيض مع الملح والفلفل الأسود أولًا في طبق خارجي ثم يضاف إلى باقي المكونات، كما يمكن اضافة الزيتون الأسود.

– بعد التأكد من تجانس المكونات السابقة معًا تضاف إلى صينية الفطير.

– يتم ادخال الصينية في الفرن وتركها مدة تتراوح من 35 لـ 45 دقيقة والانتظار حتى تنضج جيدًا.

– يتم اخراج الصينية من الفرن والانتظار 5 دقائق حتى تبرد ثم يتم تقطيعها على شكل مثلثات مثل البيتزا.

* بيتزا الخضراوات

المكونات:

3 أكواب دقيق.

ملعقة ونصف صغيرة خميرة.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 كوب حليب دافئ.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة زيت.

3 حبات طماطم مقشرة ومعصورة.

ملعقة صغيرة صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم كبير.

1/4 ملعقة صغيرة اوريجانو.

رشة ملح وفلفل.

كوب صغير مشروم قطع.

كوب صغير فلفل أخضر مقطع إلى قطع صغيرة.

كوب صغير زيتون أخضر وأسود.

حبة كبيرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة

2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

تحضير الصلصة:

– توضع ملعقة زيت على النار.

-يضاف لها الثوم المفروم والبصل مع التقليب حتى تذبل.

-توضع الطماطم المعصورة، مع تركها حتى يتبخر كل الماء بها.

تحضير العجين:

– تضاف الخميرة لنصف كوب ماء دافئ وملعقة سكر صغيرة.

-يوضع الدقيق والزيت أو السمن والخميرة في وعاء.

-يتم عجن الخليط حتى تصبح عجينة لينة.

-يقسم العجين لقسمين وتركه حتى يتخمر لمدة نصف ساعة مع تغطيته.

– تقسم العجين في الصينية مع وضع طبقة من المزريلا.

– يتم فرد القسم الثاني من العجين

– بعد فرد الجزء الثاني تتم مساواة الأطراف وتشكيل السطح باستخدام الشوكة.

– توضع الصلصة على العجين ثم الخضراوات والموزريلا.

– توضع البيتزا في الفرن حتى يتم نضج الاطراف ثم وضعها تحت الشواية حتى يحمر الوجه.

