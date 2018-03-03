الخضير: التصعيد حتمي إذا استمرت الأوضاع الكارثية بمنطقة صباح الأحمد

أشاد النائب د. حمود الخضير بإعلان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري تكليف جهات حكومية عدة بتنفيذ إجراءات فورية لمواجهة الوضع البيئي المتأزم في مدينة صباح الأحمد السكنية ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية ببذل أقصى جهد ممكن في هذه المنطقة لترجمة الاقوال إلى أفعال.

وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن المواطنين في منطقة صباح الأحمد سئموا كثرة الوعود الحكومية التي لم تتحقق حتى هذه اللحظة ، بل أن الأمر ازداد سوءا في منطقة تتميز بوجود كثافة سكانية عالية فيها لكنها تعاني مشاكل بيئية كبيرة يمكن أن تنتهي لو صدقت النوايا .

وقال أن إعلان الوزيرة بوشهري يُحسب لها ونتمنى تعاون بقية الجهات المعنية حتى نصل إلى اليوم الذي تعتبر فيه مشاكل البيئة ونقص الخدمات في منطقة صباح الأحمد من الماضي ، مشددا على أن هذه الجهود يجب أن يواكبها محاسبة المسؤول المقصر الذي يثبت أنه غير قادر على القيام بمهامه .

وأوضح انه وفي إطار التعاون مع الحكومة في إصلاح الأوضاع الخاطئة في منطقة صباح الأحمد تقدم باقتراحات عدة وافقت عليها اللجان المختصة ويبقى دور الحكومة الآن في القيام بمهامها ومبادلة تعاون النواب معها بتعاون يحقق مصلحة المواطنين ، وإلا فإن استمرار هذه الأوضاع الكارثية في مناطقنا يعني أن الحكومة تريد دفع المجلس إلى المواجهة الحتمية والتصعيد في استخدام أدواته الدستورية .

من جانب آخر أثنى الخضير على قرار اللجنة التعليمية بالموافقة على اقتراحه في شأن إطلاق اسم المستشار سالم الخضير على إحدى مدارس منطقة الفحيحيل منوها بمآثر الفقيد التي تستحق التكريم والتخليد .