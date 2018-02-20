“الخطوط السعودية” تعايد الكويت بخصم 25 %

احتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية، اعلنت الخطوط الجوية السعودية عن خصم 25 في المئة على تذاكرها بجميع الدرجات ولكل الرحلات بين الكويت والمملكة.

واوضحت “خطوط الطيران السعودية” ان الخصم يطبق على شراء الحجوزات بين 20 و25 فبراير الجاري، على ان يمتد موعد استغلالها للسفر حتى 20 مايو المقبل”.