“الخطوط السعودية” تعايد الكويت بخصم 25 %

احتفاء بالأعياد الوطنية الكويتية، اعلنت الخطوط الجوية السعودية عن خصم 25 في المئة على تذاكرها بجميع الدرجات ولكل الرحلات بين الكويت والمملكة.
واوضحت “خطوط الطيران السعودية” ان الخصم يطبق على شراء الحجوزات بين 20 و25 فبراير الجاري، على ان يمتد موعد استغلالها للسفر حتى 20 مايو المقبل”.
كتبت – رنا سالم: بعد اشهر من محاولات وزارة التربية ارجاء “تكويت” بعض التخص
• الوزارة تتصدر الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم وإجمالي إيراداتها بلغ 65 مليون دين
كتب – منيف نايف: تعليقا على اقرار مجلس الأمة امس التعديلات على قانون الجيش، قال
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا