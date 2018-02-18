مجموعة الخليج للتأمين تحقق أرباحا صافية بقيمة 10.3 مليون دينار في 2017 (34.1 مليون دولار أميركي) عن العام 2017 بربحية 57.48 فلسا للسهم محققة نمو في الأقساط المكتتبة بنسبة 42.9% لتبلغ 304.8 مليون د.ك ومجلس الادارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد عبدالله الصانع عن تحقيق أرباحٍ صافية بقيمة 10.3 مليون دينار (34.1 مليون دولار) أي ما يعادل 57.48 فلساً للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بانخفاض نسبته 14.3 بالمائة بالمقارنة مع ربح بقيمة 12 مليون دينار (39.8 مليون دولار) عن العام الماضي ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات التابعة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 30% (30 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.

بلغت القيمة الدفترية للسهم ما مقداره 472 فلساً كما في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 460 فلساً في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت حقوق المساهمين خلال العام بنسبة 2.7 بالمائة بما يعادل 2.2 مليون دينار (7.4 مليون دولار) لتصل إلى 84.5 مليون دينار (280.2 مليون دولار) كما في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 82.3 مليون دينار (272.7 مليون دولار) في 2016.