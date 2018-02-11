أعلن بنك الخليج عن الفائزة بجائزة حساب الراتب، الأكبر من نوعها في الكويت، وتبلغ قيمتها 250.000 دينار وكانت من نصيب فايزة جاسم الخميس.

تم الإعلان عن اسم الفائز في السحب على الهواء مباشرةً عبر إذاعة راديو نبض الكويت 88.8 إف إم، حيث تواجد فريق برنامج “ديوانية الياقوت والأنصاري” خلال الحدث للتفاعل مع الجمهور الحاضر.

انطلقت فعاليات اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً وتضمنت برامج وأنشطة ترفيهية وفقرات متنوعة للأطفال، إلى جانب أداء الفنان فهد السالم لمجموعة من الأغاني الكويتية الوطنية برفقة محمد الصراف، الموسيقي الموهوب من فرقة “ذا كونسرت”.

قام بتقديم فقرات الحفل بالنيابة عن بنك الخليج، مجرن المجرن ونواف الجزاف من إدارة الاتصال المؤسسي، بصحبة أحمد المطري، من إدارة الموارد البشرية، وقد نجحوا في إلهاب حماس الحضور والتواصل معهم بشكل رائع. كما تم ختام الأمسية كذلك بأنشطة تفاعلية شارك فيها الأطفال الحاضرين.

وقالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى البنك: «لقد كانت فعالية مميزة مفعمة بالأجواء الحماسية، شكراً لكل من شاركنا الاحتفالية. كما نشكر أصدقائنا في المركز العلمي الذين استضافوا تلك الفعالية الهامة بالنسبة لنا، ويسرنا أن نتعاون معهم خلال شهر فبراير الجاري لإقامة المزيد من الفعاليات.