“الخليج” يرفع موجوداته 4% إلى 5.6 مليار دينار بنهاية السنة الماضية

اظهر تقرير الشال ارباح نتائج بنك الخليج عن 2017 والتى بلغت نحو 48 مليون دينار ، مرتفعة بنحو 5.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 11.8%، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار ، لعـام 2016. ويعـود الارتفـاع في ربحية البنك

إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، بذلك ارتفع الربح التشغيلي بنحو 11%، وصولاً إلى نحو 117.1 مليون دينار ، مقارنة بنحو 105.5 مليون دينار في عام 2016.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 12.7 مليون دينار ، أي ما نسبته 7.6%، وصولاً إلى نحو 181.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 168.6 مليون دينا في عام 2016. ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 15.5 مليون دينار ، وصولاً إلى نحو 132.2 مليون دينار ، مقارنة مع 116.8 مليون دينار (وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد). بينما، انخفض بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 3.6 مليون دينار ، أي ما نسبته 74.6%، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون د.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.1 مليون، لتصل إلى نحو 64.3 مليون دينار ، مقارنة مع نحو 63.2 مليون دينار في نهاية عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.4% مقارنة بنحو 37.5%. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 6.3 مليون دينار ، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.5%، وصولاً إلى نحو 66.7 مليون دينار ، مقارنة بنحو 60.4 مليون دينار . وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 29.2 مليون دينار، أي نحو 72.1%، وصولاً إلى نحو 69.8 مليون دينار ، مقارنة بنحو 40.6 مليون دينا في نهاية عام 2016. وعليه، انخفض هامش صافي ربح البنك إلى نحو 23.3%، مقارنة بنحو 23.9% في عام 2016، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع صافي الربح.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 216.3 مليون دينار، أي ما نسبته 4%، ليصل إلى نحو 5.683 مليار دينار ، مقابل نحو 5.467 مليار دينار ، في عام 2016. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 362.8 مليون دينار ، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.809 مليار دينار (67% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.446 مليار دينار (63% من إجمالي الموجودات)، في عام 2016. بينما انخفض بند قروض وسلف للبنوك، بنحو 7.7 مليون دينار ، وصولاً إلى نحو 128.9 مليون دينا (%2.3 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 136.6 مليون دينار (2.5% من إجمالي الموجودات) في عام 2016.