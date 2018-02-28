هنأ بنك الخليج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على الجهود المبذولة في سبيل زيادة نسبة توظيف الكوادر الوطنية الشابة في القطاع الخاص.

واشاد البنك بشراكته ودعمه لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في توظيف وتمكين الكوادر الوطنية من الشباب الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شارك بنك الخليج كراعٍ ذهبي في المعرض الوظيفي الذي أقامه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والذي حظي بمشاركة لافتة من قبل الشباب الباحثين عن فرص وظيفية. وتعليقاً على الاقبال الذي شهده المعرض وطلبات التوظيف التي حصل عليها البنك، قالت سلمى الحجاج، مدير عام إدارة الموارد البشرية لدى بنك الخليج «يمثل المعرض الوظيفي الذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فرصة فريدة للتواصل مع الشباب الكويتي، الذي أبدى اهتمامه بالحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص.

وفي أعقاب المعرض الوظيفي، رحب بنك الخليج في مقره الرئيسي بانضمام 36 موظفاً جديداً تم تعيينهم خلال حفل توقيع عقود العمل. كما أعرب البنك عن سعادته بحضور الحفل كل من بندر الراشد، الأمين العام المساعد لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ونادرة الحمود مدير إدارة التوظيف في البرنامج.

وتعليقا على الاحتفال بالموظفين الجدد، قالت الحجاج: «يلتزم كل من بنك الخليج وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص من أجـل دعـم التنمية الاقتصادية في بلدنا. وتعود هذه الشراكة بالفائدة على كلا الطرفين ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق الأهداف المنشودة في إيجاد فرص عمل لشبابنا.

كما أشارت الحجاج إلى أهمية البرنامج الشامل «أجيال» الذي يتبناه البنك بهدف تطوير الخريجين، من خلال تدريب وتنمية مهارات الموظفين الجدد وإعدادهم لتسلم مناصب قيادية في المستقبل، وأكدت على أن البنك يتطلع للترحيب بالموظفين الجدد في هذا البرنامج قريباً.