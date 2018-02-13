“الخليج” يعزز تعاونه مع جمعية السدو الحرفية

في إطار النجاح الذي شهدته خلال العام الماضي، يسر بنك الخليج تعزيز شراكته مع جمعية السدو الحرفية لإقامة ورش عمل متنوعة حول فنون النسيج، للأطفال بين 6 و12 عاماً، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية في الحفاظ على تراث النسيج والحرف اليدوية العريقة.

انطلق الموسم بأولى ورش العمل التي أقيمت يوم السبت الموافق 10 فبراير في بيت السدو بمشاركة 12 طفلاً تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة.

سيتضمن برنامج هذا العام 12 ورشة عمل، بحيث تقام ورشتان عمل كل شهر، بقيادة اثنين من المدربين وبمشاركة 12 طفلاً في الورشة الواحدة. بالإضافة إلى مدرسة الحرف والنسيج ومدتها ثلاثة أشهر، والتي يشارك من خلالها 12 طفلاً لتعلم فنون النسيج وكل ما يتعلق بالمنسوجات والحياكة وتقنيات الطباعة، إلى جانب ذلك وبعد انتهاء الدورة سيقام معرض مخصص للأطفال لعرض أعمالهم اليدوية الخاصة بهم.