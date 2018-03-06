“الخليج”: 20 ٪ خصم لعملاء الخدمة المصرفية المميزة لدى “الأسطورة”

أعلن بنك الخليج عن إطلاق حملة خاصة لعملاء الخدمة المصرفية المميزة، حيث يمكنهم من خلالها الاستفادة من خصومات تصل إلى 20% لدى جميع محلات الأسطورة المنتشرة في أنحاء الكويت، وذلك خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 مايو 2018.

تعدُّ شركة الأسطورة الدولية من أهم معارض التجزئة للأزياء المتخصصة في بيع ماركات المصممين العالميين في الكويت والشرق الأوسط. وتدير الشركة مجموعة كبيرة من المعارض الحصرية إلى جانب عدد من المعارض المتعددة الماركات، التي توفر أرقى الأزياء والأكسسوارات الملائمة للأسواق الراقية والعصرية.

وبإمكان عملاء الخدمة المصرفية المميزة لدى بنك الخليج الاستمتاع بمجموعة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية المرموقة لدى محلات الأسطورة في كل من الثريا مول، والأفنيوز، ومجمع الصالحية، و مجمع زهرة، وذا جيت مول. ويتعين على عملاء الخدمة المصرفية المميزة استخدام إحدى بطاقات بنك الخليج الائتمانية التي تشمل كلاً من بطاقة فيزا انفينيت، ماستركارد وورلد وفيزا سيغنتشر وذلك للاستفادة من تلك الامتيازات الحصرية.

ويرعى الملتقى التقني ليوم المرأة العالمي

اعلن بنك الخليج عن رعايته للملتقى التقني ليوم المرأة العالمي، والذي تنظمه مجموعة صناع التقنية النسائية ومنظمة نساء عربيات في تقنية المعلومات.

تهدف الفعالية نحو تطوير دور المرأة في عالم التكنولوجيا، سواء كن مهندسات، أو خبيرات علوم كمبيوتر، أو مصممات غرافيك، أو خبراء رياضيات، أو رائدات أعمال، وتمنحن فرصة التواصل والتعلم والنمو. ويضم الملتقى حلقتي نقاش ومسابقة اجتماعية، تقام على مدى 12 ساعة.