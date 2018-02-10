الخليفة يقترب من رئاسة لجنة الحكام

شكل مجلس ادارة اتحاد السلة برئاسة ضاري برجس اللجان العاملة بالاتحاد خلال الموسم الجاري ولم يعلن حتى الان عن رئيس لجنة الحكام وعلمت « السياسة» ان الشيخ على الخليفة اقرب المرشحين الى قيادة اللجنة على ان يكون الحكم الدولي السابق احمد العصفور مقررا لها خلفا للحكم الدولي سالم الهزاع الذي تم استبعاده في التشكيل الجديد اللجنة.