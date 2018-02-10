الخليفة يقترب من رئاسة لجنة الحكام

شكل مجلس ادارة اتحاد السلة برئاسة ضاري برجس اللجان العاملة بالاتحاد خلال الموسم الجاري ولم يعلن حتى الان عن رئيس لجنة الحكام وعلمت « السياسة» ان الشيخ على الخليفة اقرب المرشحين الى قيادة اللجنة على ان يكون الحكم الدولي السابق احمد العصفور مقررا لها خلفا للحكم الدولي سالم الهزاع الذي تم استبعاده في التشكيل الجديد اللجنة.
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بغداد-أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العاهل السعودي الملك سلمان ب
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