احتفلت وزارة الداخلية امس بتخريج دورة فنون قتالية “سيجال الثامنة” التي اقيمت في مركز التدريب التخصصي التابع للادارة العامة لخفر السواحل بمشاركة 34 متدربا من مختلف قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع، واستمرت على مدار شهرين من 24 ديسمبر 2017 الى 22 فبراير الماضي.

واقيم حفل التخرج تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح والوكيل المساعد لأمن الحدود بالإنابة اللواء بحري مبارك العميري ومدير عام الإدارة العامة للتدريب اللواء أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية.

واستمع الحضور خلال الحفل إلى ايجاز حول مهام وطبيعة وعمل الدورة التي اشتملت على الكثير من التدريبات في المجال الميداني وكيفية التعامل مع المهربين وطرق الدفاع عن النفس والتدريب على الكثير من الفنون القتالية، ورفع معدل اللياقة البدنية وطرق البحث والتفتيش نظرياً وعملياً والاحترازات الأمنية عند إجراء التفتيش والضبط البحري.

وفي الختام هنأ اللواء الصايغ مجتازي الدورة وتم توزيع الشهادات على الخريجين.

يذكر ان الدورة تأتي في إطار ستراتيجية وزارة الداخلية في مجال التدريب لرفع كفاءة ومهارة منتسبيها وجهوزيتهم لمواجهة أي ظروف أو احتمالات طارئة.