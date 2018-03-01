“الداخلية” تضبط مركبة مستهتر حمراء اصطدمت بدورية

ضبطت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية « مباحث الأحمدي» المركبة حمراء اللون والتي قام قائدها بعمليات استهتار ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر ثم اصطدم بدورية الشرطة من الخلف في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وقوبل باستياء من قبل المواطنين والمقيمين.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان لها إن رجال الإدارة العامة للمرور تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية «مباحث الأحمدي من خلال التحريات من تحديد مكان المركبة في منطقة الوفرة وبعد التأكد من صحة المعلومات والحصول على الإذن القانوني اللازم تم ضبط المركبة وتبين أن صاحبها وهو خليجي الجنسية أعاد لونها إلى «الأبيض» وكان عليها أثار الحادث من الخلف وبقع لونها الأصلي الأحمر.

وبسؤال صاحب المنـزل الذي ضبطت المركبة به أفاد بأن المركبة لا تخصه وان صاحبها اخفاها في منـزله وليس له علاقة بما قام به قائدها.

وتمت إحالة صاحب المنـزل والمركبة إلى مخفر الوفرة لاستكمال التحقيقات ومازال البحث جاريا عن صاحب السيارة بعد تحديد هويته والتعرف عليه وتم وتسجيل القضية رقم 29/2018 جنح الوفرة «اصطدام وهروب.

وكان المستهتر الذي يقود مركبة «وانيت» حمراء اللون انتشرت له مقاطع فيديو على مواقع التواصل وهو يتعمد الاتيان بحركات استعراضية خطرة على مرأى من دوريات المرور وفور اصطدامه بالدورية من الخلف لاذ بالفرار امام جمع من المشجعين الذين توقفوا لمشاهدة فقراته الاستعراضية ورعونته.