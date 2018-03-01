اختتمت وزارة الداخلية امس المسابقة الثالثة لفرق التخلص من المتفجرات التي أقيمت بمعسكر القوات الخاصة بمشاركة فرق التخلص بإدارة المتفجرات وفرق من الحرس الوطني، وقد حقق فريق الداخلية المركز الأول في المسابقة ..

وأعرب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الخاص بالانابة اللواء شكري النجار عن اعتزازه بالمستوى الراقي والمتميز والروح المعنوية العالية التي لمسها لدى المشاركين في المسابقة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية والحرس الوطني فمثل هذه الفعاليات تساهم بشكل إيجابي في تعزيز الروح المعنوية والاحساس بالمسؤولية وتوحيد الرؤى تجاه أمن الكويت.

وأضاف اللواء النجار أن هذه المسابقة التي تجمع النخبة من قواتنا الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية تعكس مدى الانسجام والتعاون والمستوى العالي من التنسيق فيما بينه.

وشهدت المسابقة تنافساً شريفاً أبرز ما يتمتع به المشاركون من مهارات وقدرات استطاعوا خلالها تحقيق العديد من المراكز المتقدمة.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على مجتازي المسابقة.