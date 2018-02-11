“الداخلية” تناقض “الطيران المدني” وترفع أعداد المسافرين عبر المطار 800 ألف

ناقضت احصاءات وزارة الداخلية بشأن أعداد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي في يناير الفائت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني، اذ اعلنت ان نحو “مليونين و171 ألفاً و961 مسافراً استخدموا المطار ذهابا وايابا خلال الشهر الماضي، بينما ذكرت ادارة الطيران قبل ايام ان العدد الاجمالي للقادمين والمغادرين خلال الشهر ذاته بلغ مليونا و374 الفا و420 مسافرا، بفارق نحو 800 ألف مسافر.

ما يزيد من ارتباك الأرقام أن احصاءات “الطيران المدني” جاءت في سياق زيادة حركة الركاب بالمطار بنسبة 24 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومن ثم فإن الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية تشير إلى زيادة تفوق المئة في المئة عن الفترة نفسها، مما يكشف عن تباين بشكل غير مقبول بين جهتين رسميتين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، فإن عدد المغادرين والقادمين من المواطنين بلغ 922 ألفاً و433 مواطناً، مقابل 536 ألفاً و142 مسافراً من دول مجلس التعاون الخليجي، و759 ألفاً و619 من بقية الجنسيات.

وأشارت الاحصاءات إلى أن التأشيرات الصادرة من المطار بلغت 14 ألفاً و319 تأشيرة، في حين تم منع دخول 11 شخصاً إلى البلاد، وابعاد 85 آخرين، وضبط خمسة مزورين وشخصين بجوازي سفر لايخصانهما، و 112 مطلوباً، ورفع منع السفر عن 227 شخصاً، والسماح بدخول 14 شخصاً بعد رفع سابقة الإبعاد عنهم.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت في 5 فبراير الجاري بيانا حددت فيه عدد المسافرين الذين استقبلهم المطار من المغادرين والقادمين، وكذلك إجمالي حركة الطائرات والشحن خلال يناير الماضي.