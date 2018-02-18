«الداخلية» كرَّمت مركز التدريب التخصصي وعدداً من منتسبي «أمن المنافذ»

كرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي مدير إدارة مركز التــدريب التخصصي التابع لقطاع شؤون أمن المنافـــذ المقدم حمد الحميدي ومساعده المقدم عبدالله دشتي.

وجاء التكريم نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح في اطار سياسة وزارة الداخلية الخاصة باعلاء قيم الاخلاص والبذل والعطاء من أجل دعم أمن الوطن وأمان المواطنين ومكافأة المجد في عمله.

ونقل اللواء العوضي تحيات الفريق م. الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري إلى المكرمين لافتاً أن التكريم يأتي انطلاقاً من سياسة الثواب التي تنتهجها الوزارة مع منتسبيها بناءً على توجيهات القيادة العليا .

وأوضح أن المكرمين عملا على تطوير مركز التدريب التخصصي حيث تم انجاز (40) دورة منذ افتتاحه حتى اليوم مع تزويده بقاعات وأجهزة حديثة وزيادة عدد المدربين إلى 16 مدرباً، لافتا الى أن المركز يعطي دورات باللغة الإنكليزية ويعمل على برنامج تدريبي تم اعتماده من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى دورات حماية امن المطارات مما يعد قفزة كبيرة في هذا الاتجاه.

كما كرم اللواء العوضي عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد التابعين لعدد من الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة التي بذلوها، ونشاطهم الملحوظ في أداء عملهم.

وأكد أن المكرمين قاموا بما وكل إليهم من أعمال بالكفاءة المطلوبة وبكل إخلاص وأمانة، وأن تكريمهم ما هو إلا عرفاناً وتقديراً لجهودهم المتميزة وحرصهم الدؤوب على إتقان العمل.

من جانبهم أعرب المكرمون عن جزيل الشكر وعظيم التقدير لحرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على تكريم أبنائها ودعمهم تأكيداً على المبادئ التي تنتهجها لتكون حافزاً لهم ولزملائهم من منتسبي وزارة الداخلية.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المكرمين.

وحضر التكريم مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، وعدد من قيادات قطاع أمن المنافذ.