أكد المدير العام للادارة العامة للهجرة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري أن “المواطنين السوريين غير ممنوعين من دخول البلاد”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الجنسية والجوازات تقوم بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين السوريين نظرا للأوضاع التي تمر بها بلادهم.

وقال الهاجري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) انه “لا توجد جنسيات ممنوعة من دخول البلاد، ولكن هناك بعض الجنسيات لا يتم إصدار سمات دخول لها إلا بعد إجراء التدقيق الأمني على مقدميها، فإذا تبين عدم وجود أية موانع تحول دون دخولهم للبلاد، يتم إصدار سمة الدخول المطلوبة لهم، وهذا إجراء تتطلبه المصلحة العامة للبلاد، ويطبق في العديد من دول العالم”.

وأشار إلى “إصدار 705 آلاف و190 سمة زيارة خلال العام الماضي”، كاشفا عن “استفادة 28 الفا و297 شخصا من المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الاقامة سواء بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم حتى 19 فبراير الجاري”، لافتا الى أن “المهلة تنتهي في 22 أبريل المقبل بعد أن تم تمديدها”.

من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح عن شكره واعتزازه بجهود الأجهزة الأمنية وحسن تنظيم وتنسيق وإعداد الإجراءات الأمنية خلال الاحتفالات الوطنية، فيما أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تحرير 10 الاف و700 مخالفة مرورية متنوعة من السبت إلى الاثنين الماضي.

وأشارت إلى “حجز 596 مركبة و53 دراجة نارية وإحالة 70 حدثاً إلى جهات الاختصاص ودخول 53 شخصاً للنظارة”، مبينة أن الأجهزة المعنية “تعاملت مع 7 حالات دهس و80 حالة مشاجرة وجرى ضبط 25 شخصاً مطلوباً و10 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة، كما تم التعامل مع 3257 بلاغاً فعلياً لهاتف الطوارئ 112”.