الدبوس يكافيء الفحيحيل

كتب – ناصر الفضلي :

منح حمد الدبوس رئيس مجلس ادارة نادي الفحيحيل مكافأة مالية للاعبي الفريق الاول لكرة القدم بعد انتهاء مباراتهم التي كسبها امام الساحل بهدف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الاولى وهي النتيجة التي كفلت للاشاوس استعادة صدارة البطولة التي ذهبت بشكل مؤقت لصالح برقان في الجولة الماضية بسبب غياب الفحيحيل عن الجولة السابعة لتأجيل مباراته امام الشباب.

ويدين الاحمر في تحقيق الفوز لمهاجمه المحترف المالي باسيرو بامبا ونالت بادرة الدبوس استحسان اللاعبين خصوصا انها جاءت بعد المباراة مباشرة ودون وعود او تاجيل أكثر من مرة ، كما انها ليس الاولى التي يقدمها رئيس النادي للاعبين ضمن مساعيه لرفع الروح المعنوية لمواصلة الانتصارات وتحقيق لقب الدوري .

وبهذة النتيجة رفع الفائز رصيدة الى 17 نقطة في الصدارة ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الشباب مقرر ان تلعب في التاسع عشر من الشهر الجاري ، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 6 نقاط.

وفي اللقاء الثاني تعثر برقان صاحب المركز الثاني بتعادله امام الصليبيخات بهدف لكل منهما ليرفع رصيدة الى 16 نقطة بينما حصل الصليبيخات على النقطة 13 ، واسفرت المواجهة الثالثة عن تعادل اليرموك مع الشباب سلبا ليرفع الاول رصيدة الى 11 نقطة في المركز الرابع والثاني الى 10 نقاط خامسا.