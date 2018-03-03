“الدستورية العليا” تحصن اتفاقية “تيران وصنافير” وتبطل الأحكام القضائية بشأنها

القاهرة – وكالات:

أقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بصحة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية المعروفة باسم “تيران وصنافير”، وأبطلت الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها، متضمنا توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع بين الجهات القضائية لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وكانت هيئة قضايا الدولة، أقامت دعوى تنازع تطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

من جانبها، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة “الإخوان”، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى 17 مارس الجاري، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

ميدانيا، لقى تسعة مصريين حتفهم وأصيب ثمانية أخرون، أمس، في حادث مروري بطريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، شرق القاهرة.