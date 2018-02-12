الدعيج استقبل وفداً صحافياً تونسياً

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية “كونا” الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه امس سفير تونس لدى الكويت احمد بن الصغير والوفد الإعلامي التونسي الذي يزور البلاد حاليا لتغطية فعاليات مؤتمر إعادة اعمار العراق الذي تستضيفه الكويت.

ويضم الوفد الإعلامي التونسي الزائر كلا من سكرتير أول سليم الشريف ورئيس تحرير مجلة (ليدارز) توفيق حبيب ورئيس تحرير صحيفة (الشارع المغاربي) معز زيود.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الكويت وتونس ليشمل مختلف المجالات التي من شأنها تطوير الأداء في مختلف المؤسسات الإعلامية العربية.

واكد الشيخ مبارك الدعيج حرص وكالة الانباء الكويتية (كونا) على دعم مختلف الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية وتفعيل العمل المشترك لتطوير الخطاب الإعلامي العربي. من جانبه أشاد الوفد التونسي بالدور الإعلامي المتميز الذي تقوم به وكالة الانباء الكويتية في اعلاء قيمة الاعلام العربي من خلال التزامها المصداقية والموضوعية في الطرح والعرض وحرصها على توطيد العلاقات والروابط بين الدول العربية وتقوية التواصل بين شعوبها.

من ناحيته ثمن السفير التونسي دور الكويت في مساعدة الدول العربية ودعم جهود التنمية بها والعمل على اعمار البلدان التي تضررت من الحروب أو الكوارث وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.

وحضر اللقاء نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية والاتصالات عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لشؤون قطاع التحرير سعد العلي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح ومدير مكتب المدير العام نايف العتيبي.