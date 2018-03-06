الدفاع بطلا لدوري «يد» الوزارات

كتب – خالد العنزي:

احرز فريق وزارة الدفاع لكرة اليد، لقب دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي الحالي 2017-2018 بتغلبه في المباراة النهائية على فريق الحرس الوطني بنتيجة 23-17 بالمباراة التي اقيمت على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد بالدعية، واللقب هو الثالث على التوالي لفريق وزارة الدفاع ما يؤكد سيطرة «الدفاع» بدوري الوزارات لليد، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع تمكن فريق وزارة الداخلية من حصد الميدالية البرونزية بفوزه على فريق الادارة العامة للاطفاء بنتيجة 19-13.

وعلى معدي الجوائز الشخصية، تمكن فهد الرشيدي من «الكهرباء» من حصد لقب افضل لاعب بالبطولة، ووليد فيروز «الدفاع» افضل مدرب وفهد الكندري «الاطفاء» افضل اداري وحسن مفرح «الدفاع» افضل حارس بينما نال لقب الفريق المثالي فريق «الكهرباء».

وتوج الفائزين بختام البطولة، حامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع بهيئة الرياضة ونائب اللجنة الرياضية العليا للوزارات وغريب مرزوق مقرر لجنة كرة اليد للوزارات.

من جانبه، أشاد غريب مرزوق بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا لدوري الوزارات منذ بداية الموسم والنجاح الباهر لدوري يد الوزارات واهتمام هيئة الرياضة باللعبة ودعمها الكبير لما لها من مردود ايجابي على الفرد والمجتمع، كما اثنى على مستويات الفرق خلال البطولة، وهنأ فريق الدفاع على تحقيقه اللقب متمنيا التوقيف لبقية الوزارات في البطولات المقبلة.

ونوه مرزوق الى ان بطولة كأس الوزارات ستنطلق منتصف الشهر الجاري بمشاركة 6 فرق تمثل وزارات الدفاع، الداخلية، التربية، الكهرباء، الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

كاظمة اول الممتاز

من ناحية اخرى، تمكن فريق كاظمة من تصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز «مؤقتا» بفوزه اول من امس على الصليبخات بنتيجة 26-20 «الشوط الاول 16-8» ضمن مباريات الجولة الاولى من مرحلة ذهاب الممتاز، رافعاً رصيده الى 4 نقاط، بينما الصليبخات دون رصيد، واقيم اللقاء على صالة مركز الشهيد فهد الاحمد واداره الحكمان جاسم السويلم ومشاري الرميح.

وكان البرتقالي قد تأهل الى الممتاز كثاني الدمج ومعه نقطتان، بينما الصليبخات تأهل خامساً دون رصيد.