الدفاع بطل ضاحية الوزارات

حقق فريق وزارة الدفاع لقب منافسات الفرق بسباق اختراق الضاحية من مسافة 10 كم للوزارات الذي أقيم حول ستاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة 5 وزارات ومؤسسات حكومية واحتل فريق الحرس الوطني المركز الثاني وحل وزارة الكهرباء ثالثا، وتختتم منافسات ألعاب القوى للوزارات والمؤسسات الحكومية بإقامة بطولة الميدان والمضمار على مدى 3 ايام من 11-13 مارس المقبل.

حضر البطولة مدير ادارة الرياضة للجميع ونائب رئيس اللجنة الرياضية العليا للوزارات حامد الهزيم ورئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى للوزارات جاسم الصفار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى للوزارات.

وعقب التتويج هنأ حامد الهزيم اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى والفرق الفائزة في بطولة اختراق الضاحية، واشاد بالمستوى المتميز للسباقات وقوة المنافسة والأرقام التي تحققت في البطولة والتي تعكس تطورا واضحا في مستوى ام الألعاب بدوري الوزارات، وثمن جهود اللجنة الرياضية العليا للوزارات وحرصها على تهيئة كافة الأمور للارتقاء بالنشاط الرياضي للعاملين بالدولة ومنحهم فرصة ممارسة الرياضة في اطار فني وتنظيمي يلبي طموحهم ويسهم في نشر الثقافة الرياضية بين افراد المجتمع.

وأكد الهزيم أن النجاح الرائع الذي يشهده النشاط الرياضي للوزارات هو ثمره تضافر العديد من الجهود وعلى رأسها دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح واهتمامه بتطوير دوري الوزارات والتوسع في أنشطته ليشمل جميع الألعاب الرياضية ودعم كافة الألعاب فنيا وتنظيميا بما يهيئ لها فرصة التطور.