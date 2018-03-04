الدلال للعفاسي: هل شكلت لجنة لبحث تأخر الكويت على “مدركات الفساد”؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير العدل د.فهد العفاسي عما اذا كانت وزارة العدل او هيئة مكافحة الفساد او آي جهة حكومية قد قامت بتشكيل فريق أو لجنة متخصصة لبحث وتقييم نتائج دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية العالمية منذ عام 2012 وحتى تاريخه، مع موافاتي بعدد اللجان أو فرق العمل التي شكلت تبعا للجهة المسؤولة عنها وتزويدي بأسماء ومؤهلات أعضاء تلك اللجان والفرق، وان وجد بالنتائج التي انتهت اليها تلك اللجان والفرق وما تم تنفيذه منه حتى تاريخه.

واستفسر عما اذا كانت الهيئة قد قامت منذ تشكيل مجلس أمنائها وحتى تاريخه باي تقييم أو دراسة بشأن نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي مع تزويده بنسخ من التقاييم ان وجدت وماهي الخطوات التي قامت بها الهيئة لمعالجة التراجع السنوي لدرجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي التي ثبت انها لم تحقق الجدوى منها بدليل النتائج المتراجعة سنويا، مع بيان اذا قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالالتقاء أو التواصل الرسمي مع منظمة الشفافية الدولية بشأن نتائج المؤشر وإفادته عن نتائج تلك اللقاءات والتواصل وما قامت به الهيئة بناء عليه منذ عام 2012 وحتى تاريخه .

وتساءل عن أسباب تأخر صدور الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد علما بان تشكيل مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تم في عام 2013م؟ وهل قامت الهيئة بدراسة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحددت ما تم تنفيذه من قبل دولة الكويت منذ عام 2006م العام الذي صادقت فيه الكويت على الاتفاقية وحتى تاريخه والبنود التي لم تفعل وأسباب ذلك مع تحديد الإجراءات والخطوات التي تنوى الهيئة القيام بها لتفعيل متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والخطة الزمنية لتنفيذ هذه المتطلبات وموافاته بأي تقارير أو دراسات أو نتائج لجان عمل قامت بذلك في الهيئة.