الدلال يسأل عن “الرواية الرسمية” لملابسات وفاة البلوشي

وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بشأن ملابسات بوفاة الطالب عيسى ثامر البلوشي الطالب في مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بمنطقة الروضة.

وسأل عن الرواية الرسمية للأحداث الخاصة بالوفاة وهل قامت وزارة التربية بفتح تحقيق رسمي وهل التحقيق يتمتع بالحياد اللازم، وما التوقيت المتوقع لانتهاء لجنة التحقيق مع موافاتي بنتائج التحقيق وقرارات الوزارة في هذا الشأن، وهل تم ابلاغ السلطات المختصة بالداخلية والطب الشرعي وما نتائج تلك البلاغات.

وما إجراءات الوزارة مع شكاوى أولياء الأمور المقدمة في مدارس التربية وكيف تتعاطى معاها وهل يوجد قرار أو نظام أو لائحة تنظم عملية استلام والتعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها أولياء الأمور في مدارس التربية مع موافاتي بالقرارات والنظم الخاصة بالتعامل مع الشكاوى وتساءل: ما إجراءات وزارة التربية للتعامل مع الشكاوى المتقدم بها أولياء بعض الطلاب خاصة في مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة الروضة قبل وبعد حادثة الوفاة .

وقال: ان وكيل وزارة التربية وبعض المسؤولين في المنطقة التعليمية التقوا مع عدد من اولياء امور عدد من الطلبة يوم 13 الجاري في مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة الروضة، وفي اللقاء ذكر اولياء الامور العديد من الشكاوى والمشاكل تتعلق بالعلاقة بمدرسة عمرو بن العاص، ما خطوات وزارة التربية للتعامل مع تلك المشاكل والشكاوى.

وهل يوجد في الوزارة أو المناطق التعليمية أو المدارس نظام أو لائحة سلوك وأخلاقيات مهنه تتعلق بالعلاقة اللازمة للهيئة الإدارية والهيئة الدراسية مع الطلاب واولياء امورهم.