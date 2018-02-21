أشاد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي بالمكرمة الأميرية السامية بالتكفل بديون المدينين الغارمين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، معربا عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على هذه المكرمة وعلى نهجه الإنساني.

وأضاف في تصريح صحافي: ان المكرمة الأميرية التي قوبلت بإشادة عارمة لم تستثن أحدا من الغارمين، مشيرا إلى أن المستفيدين منها هم من المواطنين والمقيمين بلا فرق.

وأكد الدمخي أن المكرمة الأميرية وبغض النظر عما تحمله من معاني إنسانية، فإنها أيضا ترد على كل الدعوات العنصرية التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذا النهج الإنساني لقائد العمل الإنساني.

واضاف: ان صدور قرارات تخص شريحة دون أخرى في البلد الواحد يتعارض مع أحكام الشريعة كما أنها غير موجودة في الكثير من دول العالم المتحضر، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى القرار المرتقب لوزارة الداخلية بتسجيل مركبة واحدة باسم الوافد إذ لا يمكن للوافد ان يقود أكثر من مركبة واحدة في الوقت ذاته، حتى لو كان يملك سيارات عدة.

وأوضح ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، مشيراً الى انها كانت قد قامت بزيارة دور رعاية الأحداث والحضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون وسنطلع النواب على التقرير.

واكد الدمخي ان البيت الامن للشباب نظراً لوجود من لديهم مشكلات أسرية لا يستطيعون إكمال دراستهم بسبب بعض المشكلات المتعددة مع جهات الدولة، بالاضافة الى وجود مشكلات في مسألة الجنسية لدى الأبناء مجهولي الوالدين.

وقال: اننا اطلعنا ايضا على آلية التعامل مع الأحداث والسماح بالزيارة العائلية والدراسة ورأينا تعاملاً جيداً وسنطلع الجميع على نتائج الزيارة.

وأكد انه غرد على “تويتر” عن ممارسة المطار المساند في الادارة العامة الطيران المدني بقيمة ٥٥ مليون وتأخر طرحة واخذ استثناء من لجنة المناقصات وأنجزت الممارسة بأسبوعين، مشيرا الى ان الاجتماع التمهيدي امس كان لتحديد شركة من الشركات الثلاث المقدمة ومن شروطهم وجود الخبرة في ادارة تشغيل المطارات في الخليج العربي.

ولفت الى ان هناك شركات عالمية تتوفر فيها شروط تنفيذ المشروع واستغرب تحديد ثلاث شركات فقط، مشيرا الى ان الادارة العامة للطيران المدني وضعت شروطا تعجيزية.

وقال: تحدثت مع الوزيرة وطالبتها بفتح المجال لتأهيل جميع الشركات لتنفيذ المشروع.

وبوصفه رئيس اللجنة البيئة قال الدمخي: قمنا بزيارة امس الى منطقة صباح الاحمد السكنية ورأينا فيها بحيرات الصرف الصحي التي تتسبب بروائح كريهة وحشرات ولها ضرر كبير على المنطقة، مشيرا الى ان المدينة مهملة والخدمات الأساسية غير متوافرة.

وطالب الدمخي جميع الجهات الحكومية بضرورة العمل على تفادي هذه الاثار البيئية في المدينة، مؤكدا ان اللجنة ستقوم بجمع هذه الجهات ووضع الحلول للمشكلات.