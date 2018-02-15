الدمخي يطالب «المحاسبة» بالتحقيق في عقود «ميكنة الشؤون»

وجه النائب عادل الدمخي كتابا إلى رئيس مجلس الأمة طلب فيه مخاطبة ديوان المحاسبة لطلب التحقيق في التعاقدات المباشرة الخاصة بوازرة الشؤون الاجتماعية والعمل وما يتبعها من جهات بشأن العقود التي تمت بخصوص أعمال الميكنة وبينها:
عقود ميكنة الرعاية الاجتماعية، وإدارة الهيئة العامة للإعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والأنظمة المالية للجمعيات التعاونية.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
– تفعيل لائحة النظام المدرسي للتعامل مع المشكلات الطلابية في المدارس بشكل تربو
كتب – محمد غانم: تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزان