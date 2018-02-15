الدمخي يطالب «المحاسبة» بالتحقيق في عقود «ميكنة الشؤون»

وجه النائب عادل الدمخي كتابا إلى رئيس مجلس الأمة طلب فيه مخاطبة ديوان المحاسبة لطلب التحقيق في التعاقدات المباشرة الخاصة بوازرة الشؤون الاجتماعية والعمل وما يتبعها من جهات بشأن العقود التي تمت بخصوص أعمال الميكنة وبينها:

عقود ميكنة الرعاية الاجتماعية، وإدارة الهيئة العامة للإعاقة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والأنظمة المالية للجمعيات التعاونية.