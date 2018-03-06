استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في صبحان صباح أمس، السفير المصري طارق القوني والوفد المرافق له.

ورحب الفريق الدوسري بضيوفه وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عمق العلاقات الكويتية المصرية والتوافق في الرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، اعرب السفير المصري عن تقديره للكويت على رعايتها للجالية المصرية، لافتاً إلى أهمية الموضوعات التي تم بحثها والتي تصب في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جهة أخرى، استقبل الدوسري د. نوف المعتوق من مرتبات الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والتي أهدته نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها تحت عنوان (دور الدول الصغرى في التحولات الإقليمية دراسة حالة دور دولة قطر تجاه تحولات منطقة الشرق الأوسط 2001-2014).

وأثنى الفريق الدوسري على جهودها في البحث العلمي متمنياً لها التوفيق، مؤكداً أن القيادة العليا لوزارة الداخلية تولى البحث العلمي والباحثين من منتسبيها كل الاهتمام.