الدوسري: تعويضات مزارع الوفرة خلال أيام

كشف النائب ناصر الدوسري أن وزير الاعلام محمد الجبري أبلغه بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستصرف تعويضات لأصحاب مزارع الوفرة التي دخلت ضمن حيز سكة القطار خلال أيام.

وقال الدوسري إن الجبري بين له أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انتهت من مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية بشأن صرف هذه التعويضات المادية لمستحقيها.

ولفت الى أن الوزير الجبري ابلغه بأن صرف التعويضات لاصحاب المزارع سيكون بناء على المباني التي كانت متواجدة بها، بحيث يغطي التعويض ما انفقه صاحب المزرعة على ما قام ببنائه فيها.

واشار الى ان الهيئة قامت كذلك بمخاطبة المجلس البلدي لاعتماد مخطط للمزارع البديلة لهم ايضا.

وشكر الدوسري في ختام تصريحه وزير الاعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة محمد الجبري على جهوده في الاستعجال بتعويض ملاك هذه المزارع، مشددا في الوقت نفسه على انه سيتابع هذا الملف حتى النهاية.