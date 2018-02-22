– التدريبات تحاكي الواقع في الاقتحام وتخليص الرهائن وتبرز أهمية التدريب المتواصل

اختتمت أمس مسابقة النخبة العالمية لفرق الاقتحام (5) وامتدت المنافسات لمدة خمسة أيام واشتملت على 5 منافسات جماعية و3 فردية وذلك بمشاركة فريقين من الجيش الكويتي متمثلا بلواء المغاوير وفريق من الحرس الوطني متمثلا بكتيبة العمليات الخاصة.

وذلك برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار وقيادات القوات الأمن الخاصة وممثلي الجهات المشاركة من وزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني.

واشاد الفريق الدوسري بالجهود الطيبة معربا عن اعتزازه بالمستوى الراقي والمتميز والروح المعنوية العالية التي لمسها لدى المشاركين في المسابقة من القوات الخاصة بوزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني مؤكدا أن هذه الفعاليات تساهم بشكل ايجابي في تعزيز الروح المعنوية والاحساس بالمسؤولية وتوحيد الرؤى تجاه امن وطننا الكويت الحبيبة.

وأضاف أن ما شاهدناه من تميز واحترافية في الاداء ما كان ليتحقق لولا جهود المشاركين وحرصهم على التدريب المتواصل الذي يعد الركيزة والعنصر الأساسي للتفوق وتحقيق المكاسب والنصر في المهمات.

وثمن الدوسري التنسيق المستمر والمتواصل مع الجيش والحرس الوطني على كافة الصعد لافتا إلى أن روح الإصرار والتحدي أولى عوامل النجاح مؤكدا أن الجميع يتمتعون بهذه الروح.

ووجه الدوسري الشكر والتقدير للقائمين على هذه المسابقة من مختلف الجهات مثمنا المستوى الاحترافي والمتميز الذي شهدته المنافسات، داعيا إلى الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات لدورها الكبير في تنمية قدرات وخبرات المشاركين فيها.

يذكر ان الحفل بدأ بعرض فيلم وثائقي يوضح مراحل المسابقة واهدافها في تنمية قدرات المشاركين ليكونوا درعا وحصنا للذود عن الوطن ومكتسباته ومقدراته، وتم عرض بعض اللقطات عن جميع المسابقات والتي أكدت جاهزية المتسابقين وقدرتهم الهجومية والقتالية، الى جانب مشاهد عن عمليات الاقتحام و ما تتمتع به الفرق المشاركة من مقدرة فائقة واحترافية في التعامل والسيطرة على مجريات الأحداث والتي اتسمت بالسرعة والاتقان.

وقام الدوسري بتوزيع كؤوس التفوق على الفرق الفائزة حيث جاء في المركز الاول فريق الشهيد نبيل الصالح من إدارة الوحدات الخاصة بوزارة الداخلية وحصل على المركز الثاني فريق الشهيد على بوحمد من إدارة الوحدات الخاصة بوزارة الداخلية بينما حل لواء المغاوير ثالثا، كما كرم الفريق الدوسري أهالي شهداء منتسبي قطاع الأمن الخاص.

وتضمنت المسابقة سيناريوهات تحاكي الواقع في عمل رجل الاقتحـام وتخليـص الرهائن وتهدف أيضـاً إلى التحدي وإظهـار قـوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانيـة في الرمايـة واللياقـة البدنيـة والعمليـات التكتيكيـة الدقيقـة.